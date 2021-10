Naps réagit à la rumeur d’une plainte contre lui pour viol

Naps dément catégoriquement les faits et dénonce une machination avant la parution de son album Best Life ce vendredi. Face à l’ampleur prise par la polémique dans la presse suite aux révélations du média Le Point confirmées par BFM Marseille, le rappeur Marseillais est sorti du silence pour démentir les accusations à son encontre en s’exprimant en début de soirée sur son compte Instagram.

Naps conteste les accusations

D’après Le Point et BFM Marseille, Naps serait sous le coup d’une enquête pour viol suite à la plainte d’une jeune femme âgée de 20 ans affirmant avoir été violée par l’artiste dans la chambre d’un hôtel après l’avoir croisé dans une boite de nuit. Le rappeur conteste formellement les accusations et a annoncé vouloir déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse à quelques jours de la sortie de son nouvel opus.

« Ma team, je vois dans la presse les rumeurs qui circulent et re circulent … ça salit mon nom alors que j’ai rien fait, j’ai même pas été contacté par la police je sais même pas de quoi il s’agit en vrais. Bref voilà. Je conteste évidemment l’ensemble des faits allégués. » a tout d’abord expliqué Naps sur le réseau social en postant l’image d’un émoji énervé. « Je peux pas laisser faire et vais charger mon avocat de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Okay. Clairement ca cherche à me nuire avant la sortie de Best Life mais la justice fera son travail avec moi quand ils m’appelleront, et on lâche rien. » a-t-il ajouté avant de donnez rendez vous à son public ce vendredi pour son album, « J’vous aime rdv le 8 octobre ».