Nekfeu et Jorja Smith : le feat de rêve devient réalité

Un featuring inédit Nekfeu et Jorja Smith vous en rêviez ? Un Youtubeur vient d’imaginer ce que pourrait donner une telle collaboration qui même si elle reste une fiction est réussite ! Ces dernières semaines les mash-ups de qualités se sont multipliés sur Internet, certains sont très réalistes comme dernièrement celui entre Kaaris, Damso et Rohff bluffant de réalisme qui pourrait bien donner des idées aux trois rappeurs.

Nekfeu et Jorja Smith réunis sur un incroyable mash-up !

PNL World ou encore Prod by Raiden Wins ont surpris récemment les fans avec des mash-ups de folies. Leokumo vient de nous offrir à son tour un mix surprenant et assez époustouflant avec le mélange du monde musical de Jorja Smith et de Nekfeu, le tout avec une superbe vidéo pour accompagner cette union des deux univers.

Avec un peu plus de 300 000 visionnages sur Youtube en deux semaines, Leokumo s’était déjà attaqué il y a un mois avec un peu moins de succès à un mash-up tout aussi réussi entre Lefa, Damso et Nekfeu, c’est encore l’ancien membre du groupe 1995 qui a inspiré le producteur. Il a réalisé un mix du morceau « Galatée » de Nekfeu extrait de l’album « Cyborg » paru en 2016 et le single « Tomorrow » de Jorja Smith issu du projet « Lost & Found » sorti en 2018 pour une fusion parfaite entre les deux chansons.