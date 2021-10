SCH, Soso Maness et Naps avec Jul dans l’équipe de l’OM Legends

En attendant le Classico Organisé avec les rappeurs Marseillais SCH, Soso Maness, Naps et Jul, ils vont tous se retrouver sur la pelouse du stade Orange Vélodrome pour un match de football d’exhibition. La rencontre du « Match des Héros » va tous les réunir avec la confrontation des deux équipes, la team OM Legends et la team UNICEF.

Jul aux côtés de Nasri, Pirès et Drogba

Ce match des héros au Vélodrome est annoncé depuis plusieurs semaines, positionné en tant que milieu de terrain, Jul a déjà confirmé sa participation dans l’équipe OM Legends. Le J est dans la liste des onze titulaires aux côtés des champions du monde Fabien Barthez, Robert Pirès et aussi avec Daniel Van Buyten, Basile Boli, Habib Beye, Taiwo, Samir Nasri, Djibril Cissé, Fabrizio Ravanelli ainsi que Didier Drogba à la pointe de l’attaque.

SCH, Soso Maness, Alonzo, Naps dans la team OM

Les noms des remplaçants de cette équipe entrainée par Jean Pierre Papin sont désormais connus. Plusieurs rappeurs de la ville Phocéenne sont présents pour représenter les couleurs de l’OM. Naps avec le N°10, SCH, Alonzo et Soso Maness. Les quatre rappeurs complètent la liste avec des anciennes gloires de l’Olympique de Marseille comme Marcel Desailly, Eric Di Méco, Mamadou Niang ou encore Pascal Olmeta.

L’équipe l’OM Legends fera face à l’équipe UNICEF dirigée par Arsène Wenger avec des anciens joueurs tel que Jens Lehmann, Eric Abidal, Ricardo Carvalho, Christian Karembeu, Mendieta, Cambiasso, Patrick Kluivert et David Trezeguet. Teddy Riner, Tony Parker et Matt Pokora complètent le onze de cette team dans laquelle figure également quelques rappeurs dans la liste des remplaçants. Sneazzy, Roméo Elvis et Jok’Air et quelques anciens joueurs professionnels tel que Sonny Anderson et Ludovic Giuly en font partie.

Cet événement est organisé dans le but de récolter des fonds pour l’Unicef et la fondation Didier Drogba afin de promouvoir l’accès à l’éducation pour les enfants de Côte d’Ivoire. Au total 62 personnalités sont invitées et la rencontre sera diffusée sur la chaine l’Equipe.