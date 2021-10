Ohplai en plein scandale, une vidéo compromettante balancée

Ohplai en plein bad buzz suite à une polémique le concernant qui a éclaté hier soir sur les réseaux ! Une internaute a dévoilé un gros dossier au sujet de l’influenceur suivi par plus de 359 000 abonnés sur Instagram. Il aurait fait du chantage se*uel sur mineur et publié une vidéo controversée. L’affaire a rapidement pris de l’ampleur sur la toile.

Tout est parti sur Instagram d’une danseuse au surnom de “adelinalifestyle”, cette dernière a révélé son histoire avec Ohplai. Agée seulement de 15 ans, elle a été repérée par l’humoriste qui s’est fait connaitre sur Internet, il lui a promis de lancer sa carrière. La jeune femme l’accuse d’avoir profité de son statut pour essayer de la séduire alors qu’elle était encore mineure à l’époque. Elle a notamment confié une anecdote sur une nuit passée chez l’influenceur.

Ohplai dans la tourmente, il prend cher

“Maintenant, il me dit : “au pire, mets-toi en sous-vêtements’, j’ai dit non. […] J’étais en train d’envoyer des messages à mes copines en leur disant : “ouais, trouvez-moi une solution. Ohplai il est trop chelou. Il me fait peur”…”, a-t-elle détaillé sur les sous-entendus malsains faits par Ohplai lors de cette soirée. Même si le doute reste permis sur cette révélation de la jeune femme cela a suffit à faire éclater le scandale.

Adelina a ensuite révélé avoir eu des nombreux messages d’autres femmes affirmant avoir été également victimes des agissements d’Ohplai et une vidéo compromettante censurée a agité la toile en train de faire une demande inappropriée à une femme, « montre-moi tes sei** ». Surpris des révélations, les internautes n’ont pas manqué de se moquer sur Twitter de l’influenceur qui de son côté a réagi dans la story de son compte Instagram en s’amusant de toute cette polémique. Pour le moment, il ne semble pas très affecté par les accusations contre lui.