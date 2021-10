De Kaaris à Damso, Hoyeon Jung de Squid Game devient un meme du rap

Kaaris, Damso, Hatik, la star de Squid Game inspire un meme du rap

Squid Game c’est la série phénomène du moment et l’actrice sud-coréenne Hoyeon Jung s’est offerte une populaire dans le monde suite au succès de la série diffusée sur Netflix. La jeune femme de 27 ans ne cesse de faire parler d’elle depuis quelques jours en passant notamment de 400 000 fans sur Instagram à désormais plus de 16 millions, elle est également devenue malgré elle un meme du rap sur Twitter.

En effet comme l’a repéré le site Interlude, Hoyeon Jung, nouvelle égérie des marques Adidas et Louis Vuitton vient de connaitre une ascension fulgurante grâce à son rôle dans Squid Game notamment sur les réseaux sociaux au point de devenir un meme. Suivie par des millions d’internautes sur la toile, l’actrice sud-coréenne s’est retrouvée à devenir un meme sur Twitter et a fait un énorme buzz avec des milliers de Tweets souvent très amusants.

Tout est parti d’une supposée interview de Hoyeon Jung pour le Magazine Vogue Korea, cette dernière est mise en scène avec des fausses déclarations faisant la promotion des projets de rap francophone. De Lalylow, Hatik, Kaaris, Damso ou encore Hamza, les tweets cumulent des milliers de « J’aime » sur le réseau social.

« Hoyeon Jung, star de Squid Game, révèle dans une interview de Vogue Korea qu’elle est obsédée par « Chaise Pliante » de Hatik “Je pense juste que c’est quelque chose dont le monde a besoin en ce moment, un bon album de merde » » peut-on lire sur l’un des tweets les plus populaires ou encore sur un autre, « Hoyeon Jung, star de Squid Game, révèle dans une récente interview à Vogue Korea qu’elle était récemment obsédée par « .Raw »de Laylow « Je trouve cet EP incroyable, quelque chose dont le monde a besoin, je l’écoutais souvent sur le tournage de la série, mon favoris est medaille » ».

Hoyeon Jung, Squid Game star, reveals in a recent interview to Vogue Korea that lately she’s been obsessed with « Bouchon de liège » by Kaaris “I just think it’s something the world needs right now, whenever I listen to it my mood changes for the better » pic.twitter.com/MM3MHSRzZ8 — RVPLAND 🌍❼ (@RvpLand) October 8, 2021

Hoyeon Jung, star de Squid Game, révèle dans une interview de Vogue Korea qu’elle est obsédée par « Chaise Pliante » de Hatik “Je pense juste que c’est quelque chose dont le monde a besoin en ce moment, un bon album de merde » pic.twitter.com/rWRb4XO7aA — Grim 🐟 (@Grimkujow_) October 8, 2021

Hoyeon Jung, Squid Game star, reveals in a recent interview to Vogue Korea that lately she’s been obsessed with « Hamza » “I just think it’s something the world needs right now, the real « King of Pop », yes, he is better than MJ » pic.twitter.com/ZeRkJlfdpI — Alvaro 🇪🇸 (@alvaromxna) October 8, 2021

Hoyeon Jung, Squid Game star, reveals in a recent interview to Vogue Korea that lately she’s been obsessed with “Qalf infinity ” Damso’s new album “I just think it’s something the world needs right now, whenever I listen to it my mood changes for the better” pic.twitter.com/Ws9sSOeWvJ — Ζ.Cocktail 🍹 (@Cocktaill_) October 7, 2021