Koba LaD ne pas connait pas Bernard Tapie

Cette semaine Koba LaD était de passage dans les locaux de la radio Skyrock afin de participer à l’émission Planète Rap pour la promotion du dernier opus de Naps. Le rappeur originaire d’Évry a avoué à demi-mot ne pas connaitre Bernard Tapie décédé dimanche dernier des suites de son cancer métastasé, à l’âge de 78 ans, ce qui a bien fait rire son compère Marseillais.

Koba LaD a tenté d’esquiver la question !

Dans cette émission, Koba LaD a confirmé la sortie du second volet de sa mixtape « Cartel » pour le mois de novembre, « J’vais vous apprendre la musique attendez juste un peu » a-t-il récemment confié au sujet de ce projet. Il a ensuite dévoilé un titre inédit avec le single « Requins usés » avant de laisser sous entendre avoir enregistré un featuring avec Naps qui pourrait figurer sur l’album collaboration réunissant des rappeurs de Paris et de Marseille, « Classico Organisé« .

Le fondateur du Seven Binks s’est également fait remarquer comme souvent pour son manque de culture qu’il prend toujours avec beaucoup d’humour même si cette fois-ci, il a tenté d’esquiver la réponse. Dans des anciennes interviews, Koba LaD a surpris le public car il a révélé ne pas connaitre IAM, Bob Marley ou encore l’année dernière, le professeur Didier Raoult, Patrick Sébastien et Leonardo DiCaprio lors de son passage dans l’émission « Le QG » de Guillaume Pley et Jimmy Labeeu.

Dans la séquence que vous pouvez découvrir en vidéo, Naps rend hommage à Bernard Tapie au micro de la radio Skyrock, « On a lâché toutes nos larmes. C’est trop dur là » confesse l’artiste Marseillais. Fred Musa questionne ensuite Koba LaD, « Tu connais Bernard Tapie quand même Koba ? ». « Ouai, je vois c’est qui » répond-t-il d’un air pas vraiment convaincu. « Il veut pas faire d’erreur, c’est un bon rappeur ? » demande l’animateur mort de rire. « Je sais pas s’il rappait mais je vois c’est qui » tente de se justifier le rappeur Parisien face aux fous rires du présentateur de Planète Rap et de Naps car il ne sait visiblement pas qui est l’ancien homme d’affaires français.