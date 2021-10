Naps, SCH et Jul deviennent des Avengers

Naps, SCH, Jul et Kalif Hardcore sont des Avengers dans une collaboration au sommet du rap Marseillais ! Le nouvel album de Naps vient d’offrir un featuring de rêve entre les quatre rappeurs de la ville Phocéenne sur un single produit de Seezy.

Naps, le grand gagnant de l’été 2021 avec « Les Mains faites pour l’or » et son single de diamant « La Kiffance« , profite de son moment et revient avec un nouvel album Best Life qui est disponible en écoute dès maintenant. Avec ces 19 morceaux, sur lesquels on retrouve Gims, Ivory, Sofiane, Wejdene et bien sûr Kalif Hardcore, SCH, Jul, Naps inscrit durablement son nom dans l’âge d’or du rap français.

Naps, SCH et Jul, une connexion de rêve !

L’ambianceur sudiste, toujours plus efficace et prolifique est dorénavant une référence pour tous ces Français amoureux de la vie. Best Life se veut dans la lignée de « La Kiffance », vivre l’instant présent, le savourer, et ne prendre que le bon avec convivialité et festivité.

Cet album, parfait pour danser et profiter de la vie en compagnie de ses proches, nous replonge en pleine été ! Le titre « Avengers » avec ses compères SCH JuL et Kalif Hardcore se présentent comme le gros tube de cet album, le morceau vient directement d’entrée à la 11ème place du Top Singles sur Spotify France pour son démarrage.