Booba affirme que la Lambo de Gims est fake, il répond directement

Booba accuse Gims d’avoir offert une fausse Lamborghini Urus Mansory d’une valeur d’un demi-million d’euros et tente de le prouver. Le magnifique bolide acheté par Meugui pour sa femme DemDem n’a pas manqué d’attirer l’attention de Kopp. Il a mené son enquête sur cette acquisition avec l’aide de Marc Blata. Ils affirment que le véhicule affiché dans la vidéo sur les réseaux est fake.

Après s’en être pris une nouvelle fois à Sadek avant son arrivée prochaine à Dubaï, Booba a ciblé Gims en réaction à son dernier achat pour affirmer que ce dernier a présenté une fausse voiture de luxe à sa compagne. Une théorie que Marc Blata a également tenté de démontrer sur son compte Instagram. « Pourquoi vous achetez des faux Mansory ? Par exemple, sur l’aile, t’as des ailettes de requin sur le vrai Mansory mais toi, t’en as pas. » a déclaré l’influenceur dans une vidéo avant de poursuivre « Après moi je dis ça, je dis rien. Je veux pas dire que t’as pas de sous, je dis juste que c’est pas un vrai ».

Gims accusé d’avoir offert une fausse voiture de luxe !

Des propos validés par Booba qui a relayé la vidéo du blogueur dans une story avec le message « On remercie l’inspecteur Blata pour la contre expertise. », « Ce fut un plaisir de pouvoir aidez la piraterie. bonne nuit à tous et à bientôt pour des nouvelles enquêtes » avec la légende « Bientôt le bugatti chiffon ». B2O en a ajouté une couche avec plusieurs storys pour dénoncer ce faux cadeau. « Les meilleures finitions de Marrakech. Meskina, elle est toute contente, t’as voulu bien faire Meugui la maroquinerie » ou encore « Lamborghini by mentsouris la souris » commente-t-il.

Gims a répondu aux critiques en postant une capture d’écran d’un message en privé du compte Instagram officiel de Mansory pour le féliciter de cet achat avec la légende « Merci ». Cette preuve n’a pas convaincu Booba, « Gims boue pas mon petit sorcier t’a cru on avait pas d’ordinateur sale fou. T’as tellement mal, je jubile comme une libellule » a-t-il réagi avant d’accuser Meugui de créer des fausses conversations privées pour répondre aux détracteurs. B2O a aussi publié un autre message supposé de profil du préparateur automobile d’origine allemande affirmant que le véhicule est fake. Quoiqu’il en soit DemDem est ravie du cadeau et devrait en profiter pleinement.