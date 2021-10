Jul, c’est pas du rap tacle Alpha 5.20 qui dézingue les rappeurs Marseillais

Alpha 5.20 n’apprécie par du tout Jul, ni les rappeurs Marseillais et a décidé de le faire savoir de façon acerbe. C’est dans une séquence postée sur la toile que le membre fondateur du Ghetto Fabulous Gang a vivement critiqué la scène marseillaise actuelle en ciblant le J qui prépare la sortie événement de son projet collaboration « Classico Organisé » réunissant des artistes de la ville Phocéenne et des rappeurs Parisiens.

Alpha 5.20 n’a toujours pas validé Jul contrairement à d’autres et vient de pousser une coup de gueule. « Ce n’est pas du rap » s’agace-t-il dans la vidéo avant d’exprimer son opinion sur les nouveaux artistes de la scène Phocéenne, « Les mecs de Marseille, c’est eux qui ont bousillé le rap » balance l’auteur des mixtapes « Boss 2 Panam » avant d’expliquer que dans le rap français selon il y a des codes que le J et ses acolytes ne respectent pas.

Alpha 5.20 critiques sévèrement Jul

« Ils sont venus avec de l’électro, avec du turbo musique. Je pense que c’était une commande des maisons de disque pour carrément saboter le rap » déplore Alpha 5.20 loin d’être convaincu par le succès du J et son style musical. « Quand ils ont vu que le rap était devenu très puissant et très écouté par les jeunes. Ils se sont dit, ‘Il faut qu’on le dévie de son chemin’. Et c’est à partir de là qu’il y a eu des mecs comme Jul qui font ‘Tchoum, tchoum, tchoum’. » poursuit-il avant de confier qu’il ne va jamais travailler avec Jul.

Des propos d’Alpha 5.20 qui restent de faire beaucoup parler avant la sortie de la compilation « Classico organisé », la suite du projet « 13’Organisé » que Jul a dévoilé l’année dernière et fait un véritable carton notamment avec le triomphe du single « Bande Organisée ».