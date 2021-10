Mehdi YZ récupère le maillot de Koundé volé à un fan après son agression

Tout est bien qui finit bien !

Avec l’aide du rappeur Mehdi YZ, l’histoire s’est bien terminée pour un supporter de l’équipe de France agressé après le match face à la Belgique pour avoir récupéré le maillot Jules Koundé. Le 9 octobre dernier, un fan des Bleus a publié sur Twitter les images de son agression dans le stade de Turin, des individus lui ont volé la tunique du défenseur évoluant au FC Séville qu’il venait de recevoir du joueur.

L’affaire a fait beaucoup de bruit en France depuis quelques jours et notamment sur les réseaux. Après la demi-finale de Ligue des Nations entre la France et la Belgique (victoire 3-2 des Bleus), un supporter français s’est fait dérober par des autres spectateurs dans les tribunes son maillot de Jules Koundé que le joueur lui avait remis quelques minutes auparavant. Le jeune homme a pris plusieurs coups en essayant de résister pour garder son bien avant de finalement lâcher prise. « Je me suis fait agresser et on m’a volé le maillot. » déplore-t-il sur Twitter dans une série de Tweets avec les vidéos de l’incident pour dénoncer cet acte et tenter de retrouver les individus.

Le fan volé récupère son maillot de Koundé grâce à Mehdi YZ

Rapidement les accusations se sont dirigées vers Mehdi YZ car ce dernier s’est affiché dans une story avec le fameux maillot volé. Face à la polémique, le rappeur français s’est rapidement exprimé pour faire taire les détracteurs en expliquant s’être retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment et affirmer qu’il n’est pas l’auteur de cette attaque contre ce jeune homme. Il a annoncé tout mettre en œuvre pour retrouver le tee-shirt dérobé.

Mehdi Yz a tenu parole et a rencontré ce supporter des Bleus pour lui rendre en personne le maillot du défenseur Sévillan. « Pour prouver ma bonne foi, j’ai promis à Clément que je ferais tout pour retrouver son maillot et lui ramener, chose dite, chose faite, après avoir fait plus de 1000kilometres en comptant l’aller retour, ce maillot lui a été restitué car il lui était destiner et tout est rentrer dans l’ordre. » a-t-il expliqué en publiant une vidéo avec le fan de l’équipe de France agressé jeudi dernier.

Le jeune a confirmé cette version sur Twitter. « Mehdi Yz m’a ramené le maillot de la demi-finale ce soir ! Tous Marseille c’est mobilisé pour retrouver le maillot, mehdi et 3 de ses amis ont fait 700km pour me rendre le maillot. Excuse accepté pour Mehdi qui a fait en sorte que je récupère le maillot. » a-t-il déclaré pour clore l’incident.

