Mokobé dégomme Domenech pour avoir accusé Benzema d’être le problème des Bleus

Mokobé atomise Domenech !

Domenech a accusé Benzema d’être le problème des Bleus, Mokobé lui a répondu. L’équipe de France de football a triomphé en finale de la Ligue des Nations ce dimanche en venant à bout de l’Espagne sur le score de 2 buts 1 avec des réalisations de Kylian Mbappé et KB Nueve. Tous les médias ont salué la grosse performance de l’attaquant Madrilène lors de ce tournoi, buteur face à la Belgique, KB9 a encore été décisif hier soir en égalisant d’une magnifique frappe après l’ouverture du score d’Oyarzabal.

Malgré les prestations réussies de Benzema sous le maillot des Bleus son retour n’a pas convaincu l’ancien sélectionneur de l’équipe de France, Raymond Domenech. L’entraineur français a donné la semaine dernière dans un entretien à la RTBF son explication sur l’échec des Français à l’EURO 2020 en incriminant directement le joueur du Real Madrid pour justifier cette élimination prématurée face aux Suisse lors des Huitièmes de finale.

Domenech est le clown du foot !

« La France a raté son Euro parce qu’elle a joué contre-nature, à cause de la présence de Benzema à la pointe de l’attaque. Cette équipe sait défendre, conserver le ballon, tenir bon et jouer le contre, c’est sa philosophie, son ADN. » a affirmé Raymond Domenech avant de continuer sur sa façon dont ont évolué les Bleus à l’EURO, « C’est vrai qu’on a du potentiel offensif avec des garçons comme Mbappé, Griezmann et Benzema, mais ne vous y trompez pas : Benzema, au Real, il est dans une équipe qui attend bas devant son but, joue le contre, et Karim est capable de jouer dans ce registre-là, d’être un point d’appui, de garder le ballon. ».

« À l’Euro, il y a eu un décalage entre la philosophie profonde des Bleus et les attentes suscitées par le retour de Karim. Tout d’un coup, ça a transformé l’équipe : on s’est pris pour les Belges » explique l’ancien sélectionneur. Mokobé a rebondi sur cette déclaration après la victoire de la France en Ligue des Nations pour lui adresser un gros tacle. « Une forte pensée pour Raymond domenech qui osé dire que le problème de l’équipe de France c’était Benzema. Raymond tu resteras le plus grand comique du football français. Karim t’a répondu ce soir merci au Revoir » a-t-il tweeté après le match face à l’Espagne avec une caricature de l’entraîneur français en clown.