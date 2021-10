Ninho révèle les pièges de la rue et les dangers du quartier

Avant la parution de son prochain album solo actuellement en préparation, Ninho s’est confié sur la rue et ses dangers dans une interview accordée à l’occasion de la diffusion sur Canal Plus d’une série documentaire baptisée « Terrain ». Le rappeur français a évoqué sans filtre la vie dans les cités ainsi que les risques pour les jeunes.

Canal+ a récemment présenté « Terrain » un nouveau documentaire dans lequel des rappeurs français s’expriment sur la vie dans les quartiers et ses habitants disponible en intégralité sur myCanal depuis le 18 septembre. On y retrouve notamment Da Uzi, Mister You, Soso Maness, YL, Dosseh, Ärsenik, Hayce Lemsi ou encore Ninho. Ce dernier a grandi à Nemours en Seine-et-Marne avant de connaitre une ascension fulgurante dans le rap en devenant ces dernières années en France le recordman des certifications avec 19 singles de diamant, 40 de platine et plus de 100 en or.

Ninho dévoile tous les pièges provoqués par la vie en cité

Dans cet entretien, Ninho a parlé des pièges provoqués par la cité en affirmant que la rue est très possessive, c’est difficile de s’en séparer. « La rue, c’est un sacré piège parce que tu prends des habitudes. Quand t’es jeune comme moi, tu vois ce que je veux dire ou pas ? La vingtaine, bah c’est une habitude d’aller au quartier. Elle t’a eu, elle te tient. » a-t-il déclaré avant de poursuivre à ce sujet. « Et après, il y a un gros problème aussi c’est le bédo. C’est la vérité en vrai. Quand t’en parles, dans la rue, c’est ça qui tient les gens. Un peu trop de fumée, un peu trop de nuages. On reste là, bloqué, scotché » a conclu N.I.

« Des habitants racontent leur quartier, sans chercher à embellir la vérité et expliquent comment, s’il est un lieu de galère et de misère, il est aussi un endroit où fraternité et joie peuvent exister. Pour certains, il a même été un tremplin pour une carrière artistique qui leur a ouvert d’autres horizons. » décrit le synopsis de ce reportage réalisé par Céline M’Sili à découvrir sur MyCanal.