Mounir Moons avertit Booba qu’il va se battre pas comme Damso et Kaaris

Mounir Moons est déterminé à en découdre avec Booba et vient encore d’affirmer qu’il ne reculera pas comme Damso ou Kaaris. La tension vient encore de monter d’un cran avant le concert de B2O programmé prochainement à Dubaï. En plus de la menace de Sadek c’est le blogueur français exilé aux Emirats Arabes Unis qui souhaite régler des comptes avec le DUC.

Mounir Moons attend B2O tous les jours à l’aéroport

Depuis quelques jours, l’ancien membre du groupe Lunatic fait face à un nouvel ennemi, Mounir Moons. Celui-ci ne le lâche plus depuis quelques temps sur les réseaux sociaux suite à l’embrouille avec Sadek et l’annonce de sa venue dans une dizaine de jours à Dubai pour un showcase. Le blogueur a menacé Booba la semaine dernière dans une vidéo arme à la main. “Booba, on m’a dit que t’arrivais ici à Dubaï. T’es chez moi ici akhi. T’arrives avec tes cigarillos, akhi tu nous fais pas peur. Tu veux des armes, on en a akhi. Je crois que t’as pas compris à qui t’as affaire” a-t-il commenté.

Cette provocation a amusé Booba. Il a confirmé son concert du 21 octobre prochain à Dubaï tout en se moquant de Mounir en le nommant « Moons le shti de Dubaï ». Ce dernier ne lâche pas l’affaire et vient d’en remettre une couche. “Booba, j’ai entendu dire que tu venais ici le 21. Ecoute akhi, à partir du 18, tous les jours je serai à l’aéroport akhi. Dis-moi quand t’es là quand tu viens, moi et toi on va s’échanger les cravates” menace-t-il dans une nouvelle vidéo.

Kaaris, je vais lui mettre une patate

Mounir s’est ensuite lâché sur Damso et Kaaris également en clash depuis plusieurs années avec B2O. “Moi j’suis pas Damso akhi, qui vient et dans ses sons il fait le rappeur, en mode il tire et qu’on voit dans les interviews faire le philosophe, lui-même, il comprend pas ce qu’il dit.” s’est-il exprimé sur Dems avant de s’en prendre à Riska. “Et j’suis pas non plus Kaaris, avec sa barbe triangulaire et ses beaux muscles, qui fait 1m20. Lui aussi, je vais lui mettre une patate, je vais l’envoyer de l’autre côté de la terre” .

De quoi relancer les hostilités sauf que Booba ne semble pas prendre du tout les avertissements de Moons sérieusement.