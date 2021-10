Ninho : fin de carrière ? Il veut se lancer dans les affaires

Ninho va-t-il stopper la musique ? Il quitte son label Mal Luné Music pour se lancer dans des autres projets ! La préparation du prochain album de N.I se précise comme il l’a récemment annoncé sur les réseaux mais il se pourrait bien que cela soit son dernier opus avant un long moment car l’auteur des mixtapes M.I.L.S souhaite visiblement faire autre chose que du rap.

Ninho veut faire du business en dehors du rap

Après s’être exprimé il y a quelques jours sur les pièges de la rue et les dangers du quartier dans la série documentaire « Le Terrain » diffusée sur Canal Plus, Ninho a accordé une interview au magazine Forbes dans laquelle, il a fait une étonnante annonce sur la suite de sa carrière. Depuis ses débuts N.I est encadré par le label Mal Luné Music, malgré le succès de cette collaboration, le rappeur français devenu le recordman des certifications en France à seulement 25 ans a décidé de quitter cette société créée en 2016 par DJ Quick et son frère Nice.

En effet Ninho vient de révéler qu’il va quitter Mal Luné Music pour se consacrer à des autres projets que le rap et notamment les affaires. « J’ai envie de me lancer dans les affaires, de passer des réunions à des bureaux. Pourquoi pas se diversifier, lancer des applis, voire même un resto » a-t-il expliqué au sujet de ce choix sur son avenir et cette séparation avec son label. « Mais on n’est pas fâchés, on va continuer de bosser ensemble. Je veux construire ma propre entreprise dans le respect de ceux qui m’ont soutenu pendant une décennie » a tenu à préciser l’interprète du titre « Lettre à une femme » qui souhaite désormais être aux commandes de sa propre structure pour faire du business.