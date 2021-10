Validé 2 : Rohff impressionne, Laeti critiquée, les fans regrettent Hatik

Laeti ne convainc pas au contraire de Rohff qui a fait forte impression ! Ce lundi soir c’était la grande première pour la 2ème saison de Validé sur Canal+ et les critiques des téléspectateurs viennent de tomber. Des nombreux internautes ont commenté la diffusion de la suite très attendue de la série réalisée par Franck Gastambide avec un accueil plutôt mitigé auprès du public.

Plus d’un an après la diffusion de la 1ère saison de la série, Franck Gastambide a présenté la suite de Validé mais sans Hatik absent du casting remplacé par Laëtitia Kerfa dans le rôle principale. Les internautes ont été nombreux à réagir dans la soirée sur Twitter pour livrer les premières impressions sur les premiers épisodes de cette suite et ne sont pas vraiment convaincus par l’interprétation de la nouvelle héroïne de la série.

Les critiques sévères sur Validé 2 malgré un démarrage réussi

Les premiers avis de la presse se sont révélées être plutôt positifs mais au niveau des téléspectateurs les critiques sont plus négatifs. La prestation au niveau musical de Laeti n’a pas convaincu les fans de la série sur les deux épisodes notamment pour son premier freestyle et certains se mettent déjà à regretter la performance de Hatik dans le rôle d’Apash qui a été un tremplin pour sa carrière lui permettant d’être révélé au grand public.

Franck Gastambide avait déploré ne pas avoir pu invité Rohff dans la 1ère saison de la série et a donc décidé de l’inviter pour cette suite. Housni a mis tout le monde d’accord et a surpris le public avec son aisance face à la caméra, des débuts prometteurs pour le rappeur de 94 avant de découvrir les prochains épisodes. La série a également réalisé un record historique de visionnages vient d’annoncer Maxime Saada président du directoire du groupe Canal+ (plus de 1 million de visionnages en quelques heures via l’application).

Quand tu compares la performance d’Apash alias @HatikMusic dans la première saison au micro de Skyrock et celle de Sara a l’inauguration du label…c’est le jour et la nuit. Que ce soit la scene ou le niveau de prestation #Validé #Valide2 — BenSed (@bensed7) October 11, 2021

Quand je commence a regretter Hatik #Valide2 pic.twitter.com/ZXLjAfs4lL — Don Pablo 𓅓 (@knicksom) October 11, 2021