Classico Organisé : on connait le nombre d’invités et la date de sortie

On connait enfin la date de sortie du « Classico Organisé » de Jul ! Le rappeur Marseillais vient de donner quelques précisions sur son album collaboratif très attendu avec notamment le chiffre exacte du nombre de rappeurs présents sur ce projet qui devrait marquer l’histoire du rap français.

La sortie de la suite de la compilation « Classico Organisé » se précise. Il y a un an, Jul a présenté une compilation regroupant une cinquantaine de rappeurs Marseillais avec « 13’Organisé« . Cette fois-ci, il décide de faire encore plus fort avec son nouveau projet. Le J fait le choix d’inviter en plus des artistes de la ville phocéenne, des rappeurs Parisiens pour cette compilation dont la date du 29 octobre ainsi qu’une grande partie des noms sont connus depuis quelques semaines.

Le Classico Organisé est annoncé dans un premier temps avec la date du 29 octobre pour sans doute un premier extrait mais la compilation sortira officiellement le 5 novembre prochain vient de révéler Jul sur ses réseaux. L’OVNI du rap français a également confirmé qu’il y aura bien plus de 150 rappeurs sur cet album, 157 très exactement a-t-il confié. Cet album devrait être l’un des plus gros projets collaboratifs de l’histoire du rap français même si le style musical du J ne convainc pas tout le monde comme Aplha 5.20 qui a tenu cette semaine des propos très critiques envers l’interprète du tube Tchikita l’accusant d’avoir saboté le rap avec ses compères de la nouvelle scène Marseillaise.

En attendant vous pouvez retrouver Jul et ses acolytes Naps, Soso Maness, Alonzo et SCH ce soir au programme du match des héros au Vélodrome pour un événement caritatif organisé par Didier Drogba.