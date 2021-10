Orelsan et Angèle : c’est fait !

La connexion entre Orelsan et Angèle est enfin dévoilée ! Le featuring assez improbable entre les deux chanteurs est désormais annoncé et pourrait être rapidement officialisé même si aucun des deux artistes n’a encore confirmé l’information. Le mystère demeure encore entier sur le projet pour lequel cette collaboration s’est faite.

Il y a quelques jours Orelsan a lancé la campagne de promotion de son documentaire. Le projet sera disponible à partir du 15 octobre prochain sur Amazon Prime. Il est retrace en vidéo les coulisses de la carrière de l’artiste de ses débuts à son ascension dans le monde de la musique le tout avec des images filmées par le frère du rappeur. Depuis cette annonce, le rumeur circule que cette sortie sera accompagnée d’un nouvel album et le nom d’un premier invité se précise avec Angèle.

Orelsan et Angèle unis pour un hit ?

C’est le média Belge DH qui vient de vendre la mèche, une information reprise par la radio Mouv’ vient de donner encore un peu plus de poids à cette information. Le rappeur Caennais et la chanteuse Belge auraient enregistré un titre commun mais pour le moment impossible de savoir dans quel but mais il y a deux pistes très crédibles.

Angèle a pris l’habitude de travailler avec des rappeurs Belges comme son frère Roméo Elvis sur le titre « Tout oublier », avec Damso pour le morceau « Silence » ou encore avec Swing sur le single « S’en aller ». Elle pourrait donc enfin nous offrir un duo avec un rappeur Français pour une collaboration en compagnie d’Orelsan soit sur le nouvel opus de ce dernier pressenti à l’approche de la sortie de son documentaire, soit sur une chanson de la bande originale du prochain Astérix réalisé par Guillaume Canet pour lequel ils sont tous les deux à l’affiche du casting.