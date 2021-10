Rohff : On a l’anecdote de sa scène géniale face à Karnage

L’apparition de Rohff dans Validé a séduit le public notamment pour son face à face sous haute tension avec Karnage ! La prestation d’Housni dans la seconde saison de la série réalisée par Franck Gastambide a été saluée par les critiques et les spectateurs. Le rappeur du 94 s’est inspiré de son propre passé pour sa scène face à Bosh.

Rohff a cassé Internet avec son incroyable réplique

Rohff a fait ses débuts sur le petit écran dans la saison 2 de Validé avec réussite. Une prestation prometteuse qui pourrait bien lui donner quelques idées pour la suite et se lancer dans une carrière d’acteur en plus du rap. Le Padre Du Rap Game reçoit notamment depuis la diffusion des premiers épisodes ce lundi soir les louanges des internautes. Attentions aux spoilers dans la suite de l’article pour ceux qui n’ont pas encore regardé le début de cette deuxième saison.

La courte séquence de la confrontation entre Karnage et Rohff est relayé en masse par les fans sur Twitter, Housni se retrouve avec une arme pointé par Bosh sur le visage, il le fixe fans les yeux et le provoque « Vas-y, je suis à ta merci. Tire ! » et écarte ses mains pour réciter une prière, son rival baisse finalement le pistolet à la fin de la scène.

Face à Karnage, Rohff fait la chahada, c’est une référence à son propre vécu. En 2008 dans le morceau « Testament » extrait de l’album « Le Code de l’horreur », il rappe , « J’ai nargué la mort écartant les bras perdant mon calme » puis en 2015 sur le single « Les anciens » issu du projet « Le Rohff Game » dans lequel Housni décrit la scène de « Validé », « Sortir le calibre m’a pas fait reculer. Au lieu d’fermer ma gueule j’ai chahed et hurlé. Vas-y tire, tire une vraie tête brûlée. 44 sous mon nez 9 milli’ enrayé ».