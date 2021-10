Validé : Apash aurait pu survivre, Hatik révèle tout

L’une des fins n’a pas tué le personnage d’Hatik !

Franck Gastambide s’est récemment confié sur le ressenti qu’a pu avoir Hatik à l’annonce de la mort de son personnage Apash à la fin du dernier épisode de la première saison de la série Validé. Ce dernier vient de s’exprimer à son tour sur la façon dont il a vécu cette fin et son absence de la 2ème saison disponible sur My Canal depuis le début de cette semaine.

« Il ne m’a jamais fait sentir qu’il y avait un problème. Mais je suis pas bête j’ai bien senti qu’il y en avait un » a déclaré Franck Gastambide dans une interview pour l’émission Le Code sur Apple Music sur la déception qu’a pu éprouver Hatik sur la fin d’Apash, le personnage principale de la saison 1 de Validé. Le rappeur français a révélé sa version de comment il a vécu tout cela lors de son passage ce vendredi à l’antenne de Skyrock.

Gastambide avait tourné plusieurs scénarios

« Je l’ai appris 3 jours avant la fin. C’est-à-dire que la dernière séquence qu’on tourne, c’est la dernière séquence de la saison 1 » a confié Hatik dans le Morning de Difool sur le tournage de la scène dans laquelle Apash meurt. « Je me rappelle, c’était un jeudi ou un vendredi. Franck nous a réuni, il a dit : ‘Écoutez, je ne suis pas sûr de la fin, donc on va en tourner plusieurs’. Donc on en a tourné une où c’est moi qui mourrait. Une où c’était Brahim qui mourrait. En tout cas il nous a présenté le truc comme ça. » a-t-il continué d’expliquer sur les différentes fins envisagées par le réalisateur.

Hatik a déclaré comprendre le choix de Franck Gastambide et qu’il a désormais tourné la page d’Apash, « Ce n’est pas que j’en ai ras-le-bol de ce personnage, c’est juste que pour moi, la page est tournée. Franck a décidé que la série serait plus intéressante si on racontait un autre parcours, et il a raison. » a-t-il conclu.