Lacrim clashé par Gims en secret, il s’agace, Booba réagit

Lacrim se fait sévèrement tacler par Gims et Booba en rajoute une couche ! Une nouvelle affaire vient de secouer le rap game suite à la diffusion d’une vidéo d’un DM de Meugui révélé par Marc Blata. Le nouveau compère de B2O ne cesse de balancer des gros dossiers contre des rappeurs comme l’affaire des supposées fausses voitures de luxe des frères Djuna.

Lacrim énervé après les moqueries de Gims

Marc Blata ne compte plus lâcher les deux frères Dadju et Gims. Ce dernier vient encore de subir les foudres de l’influenceur qui met tout en œuvre depuis quelques jours pour compromettre le rappeur de la Sexion D’Assaut. Dans une nouvelle story, il a relayé une séquence d’un DM du mari de DemDem avec un ami dans laquelle ils se moquent ouvertement de Lacrim. « Dans cette conversation, la personne a envoyé une publication dans laquelle apparaît Lacrim, qui était chez Burak un restaurateur de Dubaï. Burak, en l’invitant, lui a gentiment fait une baguette turque, avec écrit Lacrim, c’est ce qu’il fait avec tous les artistes » explique le candidat de télé-réalité.

Booba jubile des révélations de Blata

Dans la vidéo on peut découvrir que l’interprète du tube Bella s’amuse de ce cadeau destiné à Lacrim avec dérision, « c’est tout ce qu’il mérite une bonne baguette ». El Tigre n’a pas vraiment apprécié ce commentaire de Gims et a partagé une capture d’écran de ce DM révélé par Blata sur Instagram avec la légende, « Il mérite qu’une baguette ? Voilà comment on parle derrière en rigolant sur tout le monde. Humm du pain, j’vois le truc » ainsi qu’un emoji qui vomit. Booba n’a pas raté l’occasion de donner son avis à toute cette affaire. « Lunettes noires c’est toi le diable, imposteur mange tes pizzas périmées » a-t-il déclaré en s’adressant Meugui avec une séquence dans laquelle il s’exprime sur les risques des réseaux.

« Toi vaut mieux t’avoir en ami laisse tomber ! Si je t’ai fait un truc qui t’a déplu tu me dis t’as vu, je veux pas de salades moi », a ensuite ajouté B2O pour complimenter Marc Blata qui a promis de sortir prochainement d’autres gros dossiers en précisant qu’il va garder ceux contre les membres de la Sexion D’Assaut pour plus tard.