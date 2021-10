6ix9ine devient la risée du web après son piratage sur Spotify

6ix9ine n’a sorti aucun titre depuis plusieurs mois suite au flop de son dernier opus et son retour en musique est pressenti très prochainement mais en attendant le rappeur américain vient de se retrouver en plein bad buzz suite au piratage de son compte Spotify.

Depuis sa sortie de prison 6ix9ine s’est fait des nombreux ennemis avec son comportement très provocateur même si depuis quelques semaines, il s’est un peu assagi sur les réseaux sociaux son statut de balance est toujours sujet à controverse. Récemment l’interprète de Gooba avait d’ailleurs suggéré à ses fans de faire comme lui en collaboration avec la justice, « Faites ce que j’ai fait, vous gagnerez des millions de dollars ! » avait-il fièrement conseillé de quoi énerver encore un peu plus ses détracteurs qui viennent de s’en prendre à son profil sur la plateforme de streaming.

6ix9ine s’est fait sévèrement trollé

En effet ce samedi les fans ont découvert le piratage du compte Spotify de 6ix9ine suivi par 9 millions d’auditeurs par mois, son avatar s’est fait remplacer par un cliché d’un de ses rivaux, Trippie Redd et des photos porn*graphique se sont affichées sur son profil ainsi que des images du rappeur aux cheveux colorés en forme de rat en référence à son statut de balance ou encore un cliché de son amaigrissement. Des messages concernant sa mère ou encore son ex-petite amie sont aussi apparus. « J’ai grandi en voulant absolument devenir comme Trippie Redd et Lil Durk. Je les laisserai se faire ma meuf et ma mère. La cha**e de ma mère d’où je viens pue. Wack 100 est mon petit copain, c’est secrètement un Crip. » pouvait-on lire.

Ce dimanche tout est finalement revenu dans l’ordre mais les internaute se sont moqués de Tekashi 69 après ce hack auquel l’artiste n’a fait aucun commentaire pour l’instant et dont l’auteur est inconnu.

BRO WHO HACKED 6IX9INE’S SPOTIFY LMMMAOOOOOOOO pic.twitter.com/akrVDda9yn — Mr2KGodฏ๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎๎⚰ (@Mr2KGod) October 15, 2021

LE PROFIL DE 6IX9INE SUR SPOTIFY pic.twitter.com/kLJc7Uhntz — Lucas🦹🏽‍♂️ (@lucas94___) October 17, 2021

La page Spotify de 6ix9ine a été hackée aujourd'hui, tout est maintenant redevenu normal. Les hackeurs avaient remplacé sa photo de profil par Trippie Redd, modifié sa bio ("je laisse Trippie et Durk b**ser ma mère…", changé ses playlists et les fonds de ses musiques 🤣 pic.twitter.com/jlZnJXAnAX — Rap Tentacion (@RapTentacion) October 15, 2021

Every nigga looking at 6ix9ine Spotify rn 😂 pic.twitter.com/BzoC6SIiyJ — Sincerely, 𝒍𝒆𝒆𝒍 (@yourpiglatin) October 15, 2021

Everybody logging into Spotify seeing 6ix9ine page pic.twitter.com/0gUF0piJsp — A Real $moove Production (@1RealSmoove) October 16, 2021