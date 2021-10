Booba révèle son impressionnante collection de voitures de luxe

Entre ses nombreux clashs et son activité musicale, Booba vient de présenter son incroyable collection de voitures de luxe. Amoureux des gros bolides, B2O s’affiche fréquemment sur les réseaux au volant d’un impressionnant véhicule et possède désormais dans son garage des magnifiques modèles. Il vient de dévoiler tout cela dernièrement dans une story Instagram.

Le garage de Booba qui fait rêver

Il y a quelques années, Booba s’était confié sur son amour pour les gros bolides dans Automoto et sur les véhicules qu’il possède. « Ma Range Rover sport, ça c’est pour chiller tranquille. Ecran DVD, sono. On peut jouer à la console quand on part en concert et tout. Je suis un peu l’inverse de la mentalité française qui est de rayer ta voiture quand tu as une belle voiture au lieu d’applaudir. Moi personnellement, quand je vois quelqu’un qui a une belle voiture, je me dis que je suis content pour lui quoi » avait-il déclaré à l’époque dans l’émission diffusée sur TF1. Depuis cette interview les modèles en sa possession ont bien évolué grâce à son succès et sa fortune comprise entre 40 et 60 millions de dollars selon BFM.

B2O aime les belles voitures de sport

Cet été le DUC a affiché ses dernières acquisitions, une Porsche puis une Mercedes-AMG noire et jaune. Cette fois-ci il a enfin posté des images de toute sa collection de voitures (deux Lamborghini, une Porsche, une Ferrari et la Mercedes-AMG GT). En effet ces derniers jours dans une story, Booba a filmé ses bolides pour nous donner un petit aperçu de son garage. « Bon Blata comme tu le vois, ça ne rigole pas chez moi. J’ai des mecs qui marchent en béquille et en acier, béquilles en titane, la minute Blata, le GT il est là-bas, c’était juste pour dire oui j’ai pris le GT2 mais c’était sans compter sur le Fefe aussi t’as capté » a-t-il commenté en s’adressant à l’influenceur Marc Balta.