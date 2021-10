Jul : Ça s’annonce chaud pour le classico OM-PSG

C’est sans doute le projet rap le plus attendu de cette fin d’année et Jul vient encore de faire monter un peu plus la pression avec une nouvelle annonce sur le « Classico Organisé« . Après la confirmation de la présence du nombre incroyable de 157 rappeurs et la date de sortie pour le 5 novembre prochain, les choses se précisent.

Jul promet une grosse annonce en direct du Vélodrome

Pour faire patienter les fans, Jul vient de donner quelques précisions sur cet album collaboratif entre les artistes Parisiens et Marseillais mais les indices sont encore relativement maigres. L’OVNI du rap français vient de poster un message sur Twitter qui laisse présager du très lourd pour le week-end prochain à l’occasion du classico de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint Germain.

« La team dimanche prochain : rdv sur la chaîne YouTube DORETDEPLATINE pour une grosse annonce depuis le Vélodrome avant le match OM-PSG » a annoncé Jul dans un tweet pour poursuivre la promotion de son projet « Classico Organisé » ce dimanche depuis le stade Vélodrome de Marseille avant le choc face au PSG, un événement que les fans pourront donc suivre en direct sur YouTube. Le rappeur Marseillais n’a pas donné plus d’informations pour le moment sur ce qu’il prépare mais a précisé que c’est quelque chose de « gros » et devrait sans aucun doute ravir son public.

