Franck Gastambide confie comment Rohff a réécrit une scène

Rohff en face de Bosh, un fantasme de Franck Gastambide !

La nouvelle saison de « Validé » s’annonce déjà comme une succès et Franck Gastambide poursuite la promotion de sa série en faisant le tour des médias comme lors de son passage dans LE CODE avec Mehdi Maïzi sur Apple Music. Dans cet entretien, le réalisateur français s’est longuement confié et a donné les détails de sa collaboration avec Rohff présent dans la saison 2 de la série.

Mehdi a invité Franck Gastambide dans LE CODE d’Apple Music pour parler de la deuxième saison de ”Validé”, qui vient de commencer. Il est revenu sur le carton de la première saison, sur sa légitimité à réaliser une série sur le rap. Le réalisateur a ensuite raconté comment c’était de tourner avec Rohff et s’est exprimé sur son fantasme de le mettre face à Bosh avant de parler du risque de tourner avec des rappeurs qui ne sont pas comédiens.

Lors de la sortie de la saison 1 de « Validé », Franck Gastambide a regretté de ne pas avoir pu invité Rohff dans la série, il y a finalement dans la saison 2. « A propos de tourner avec Rohff, son fantasme de le mettre face à Bosh, et comment Rohff a réécrit une scène » a questionné Mehdi Maïzi. « Rohff il devait déjà être là en saison 1, et il a été incarcéré. Et en saison 2, on se reparle. Il a vu la saison 1 au placard. Et j’ai un fantasme, c’est de mettre Rohff en face de Bosh. C’est mon fantasme de réalisateur et de scénariste. » a-t-il d’abord répondu avant de renter plus dans les détails du tournage.

Housni s’inspire de sa vie pour refaire sa scène

« Son 1er jour de tournage, c’est ce moment-là. C’est son face à face avec Bosh. Bosh qui lui, arrive dans une ambiance où il commence à connaitre le cinéma. C’est sa deuxième saison. Et il est face à Rohff. C’est la première fois qu’il se rencontrent tous les deux. Il y a un gros respect entre les 2. Rohff, c’est ce jour-là qu’il envoie vraiment une perf. Donc il joue quelque chose, quoi. Lui aussi, c’est compliqué. Lui aussi, il va se faire critiquer s’il n’est pas bon. » raconte Franck Gastambide avant de continuer à expliquer comment Housni a réécrit sa propre scène face à Karnage.

« Donc, c’est beaucoup d’heures de téléphone. Où je lui dis, ‘Fais-moi confiance. Sur le tournage, il faudra que tu me laisses te diriger. Sinon c’est relou. Tu vois ?’ Et toujours pareil, comme pour cette étape dont tu me parlais où il fallait rassurer les rappeurs. Ben, tu prends ta bécane, tu vas dans le 9-4. Et tu vas voir Rohff, et on discute. Tu vois ? Et je lui dis, voilà le texte. » poursuit avant de conclure à ce sujet. « Il me dit ‘Ouais, c’est pas mal. C’est pas mal, Franck. Mais je dois rajouter des trucs.’ Vas-y, rajoute. Vas-y ! C’est pas un énorme spoil parce qu’il faut voir la scène. Mais il y a le moment où il fait la prière. C’est pas moi qui ai l’idée de ça. C’est son idée. Et il se passe un truc quand il le fait. ». Une stratégique payante puisque la prestation d’Housni a été saluée par les fans et sa séquence avec Karnage a fait le buzz sur les réseaux.