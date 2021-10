Gims balancé par un proche selon Marc Blata sur les accusations de sorcellerie

Marc Blata est déterminé à mener son enquête pour s’en prendre à Gims depuis l’affaire de l’achat d’une Lamborghini Urus Mansory supposée être un faux modèle. L’influenceur a ensuite révélé un fichier audio dans lequel Meugui se moque de Lacrim alors que le deux rappeurs français ont pourtant collaboré ensemble en 2017. Il vient encore de balancer un dossier sur le rappeur de la Sexion D’Assaut.

Gims aurait un traitre dans son équipe

Après les révélations sur la voiture offerte à sa femme par Gims, l’ancien membre du groupe L’Institut et proche de Meugui, le rappeur Insolent s’en est pris à Marc Blata. Ce dernier affirme désormais que celui surnommé Inso Le Véritable sur Instagram aurait en personne pris contact avec lui en privé au sujet de cette affaire pour confirmer que le mari de DemDem aurait bien recours à un marabout pour utiliser la sorcellerie.

« Ne le frappez pas, ne lui faites rien. Il n’est pas responsable de ce que vous avez fait. Vous êtes tous conscients de ce que vous faites et tous des grandes personnes. Vous savez ce que vous avez fait. C’est pas à lui d’en subir les conséquences » commente Marc Blata pour demander à Gims de ne pas reprocher à Insolent cette trahison avant de donner les preuves de ses révélations.

Meugui reste indifférent face aux révélations

L’ex rappeur de L’Institut a révélé les conversations privées avec Aarab Youssef un proche de l’interprète du tube « Bella » à Marc Blata. « Salam tu vas bien ? J’espère que tes gars au Maroc vont pas parler de l’histoire. Déjà Carla, B2O, Blatzer sont en train de tuer sa crédibilité (dans un vocal Carla Moreau affirme que Gims utilise la sorcellerie). Moi je vous avais prévenu, on est muslims, on a pas à rentrer dans ces trucs-là. On compte sur toi lui il me répond pas vas-y » peut-on lire dans les captures d’écran des messages.

Le candidat de télé-réalité n’a pas hésité à tout révéler avant de déclarer, « Ce message que Inso, pris de remord, écrit à Aarab Youssef, qui est un très bon ami, qui lui dit en gros. ‘hey, je vous avais dit de pas toucher à ça on est des musulmans.’ Frère, tu peux me dire tout ce que tu veux. Si vous êtes véridiques, avouez-le, demandez pardon. Faites ce que vous voulez, mais arrêtez de vous cacher derrière des téléphones en faisant semblant que vous ne voyez pas nos stories. Parce que c’est votre silence qui a fait que tout ça, ça sort. Parce que sinon, un coup de téléphone c’est arrangé ». Gims de son côté est resté impassible à toutes les révélations et n’a fait aucune déclaration depuis le début de cette polémique.