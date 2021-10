PSG vs Leipzig en streaming live direct

PSG vs Leipzig, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming. Ce soir au Parc des Princes c’est le troisième match de Ligue des Champions cette 2021/2022 pour le Paris Saint Germain face au club Allemand. Avec Mbapppé et Messi titulaires, les Parisiens vont tenter de décrocher une deuxième victoire dans la compétition après avoir concédé un match nul lors de la première journée contre à Bruges puis une victoire face à Manchester City lors de la deuxième journée.

Ce mardi 19 octobre c’est le retour en Ligue des Champions pour le PSG actuellement en tête du championnat de France Ligue 1 avec 9 victoires en 10 rencontres. Le club Parisien va affronter l’équipe du RB Leipzig dans laquelle évolue l’ancien Parisien, Christopher Nkunku qui pointe actuellement à la dernière place de la poule avec 0 point en 2 matchs.

La composition du PSG : Navas – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes – A. Herrera, M. Verratti, I. Gueye – L. Messi, K. Mbappé, Draxler. La composition de Leipzig : Gulácsi – Klostermann, Simakan, Orban, Angeliño – Mukiele, Laimer, Adams, Haidara – Nkunku – André Silva.

Vous pouvez suivre en direct la rencontre avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est le co-diffuseur du match Paris Saint Germain vs RB Leipzig en streaming légal et en haute définition en France avec RMC Sport 1.

L'ouverture du score signée KYLIAN MBAPPÉ🚀 Le Français se crée son occasion en solitaire avant d'ajuster Gulacsi du pied droit 🔝#PSGRBL 1⃣-0⃣https://t.co/i21VZi3IYd — Canal Football Club (@CanalFootClub) October 19, 2021