Le Youtubeur Seb réalise un incroyable freestyle en chute libre à 200 km/h

Les Youtubeurs qui se mettent au rap cela devient une habitude en France, après Mister V et Squeezie, c’est au tour de Seb suivi par près de 5 millions d’abonnés sur Youtube et 2,6 internautes sur Instagram. Le jeune homme a fait très fort en réalisant un freestyle en chute libre intitulé « Prends d’la vitesse ». Il s’agit du premier extrait de sa mixtape « Crash Test » déjà disponible en précommande et à paraitre pour le 26 novembre prochain.

A l’occasion de la sortie de single « Prends d’la vitesse », après avoir sauté d’un avion avec son parachute, Seb s’est lancé un défi un peu fou réalisant un freestyle en pleine chute libre à 200 km/h. « Je n’avais jamais sauté, et ça me paraissait absurde : comment voulez-vous que je freestyle en tombant du ciel ? J’ai fait quelques tests, et je me suis dit que ça pouvait être cool. D’autant que le morceau s’appelle Prends de la vitesse, ça s’emboîtait parfaitement. » a-t-il confié dans une interview pour Red Bull.

Du jamais vu, une grosse performance de Seb

Seb s’est démarqué avec ce rap pendant un saut en parachute. Une performance inédite, il s’est expliqué lors de son entretien avec Red Bull sur la conception de cet exploit. « J’ai écrit le morceau il y a quelques mois. Je le répétais tous les jours, quand je faisais la vaisselle, pour que ça devienne automatique et que, durant la chute libre, je n’aie même plus à penser à mon texte parce que les conditions font que c’est très compliqué. » a déclaré le Youtubeur.

« Là-haut, si tu déplaces un bras, il y a tout qui part avec. Pour le son, on a testé plusieurs micros dans différents casques pour avoir le meilleur rendu. À 200 km/h, le vent souffle fort, donc il fallait le casque le plus hermétique possible. J’avais aussi un cache-cou énorme pour bloquer le bruit du vent. » a-t-il conclu sur les conditions de son saut. La première mixtape douze morceaux de Seb sera disponible à la fin du mois de novembre et ne contient aucun featuring.