Sadek ne vient pas au RDV fixé selon Booba, B2O le trolle

Le face à face n’a pas eu lieu ! Sadek ne s’est pas présenté hier soir au rendez vous fixé selon Booba. Après des semaines à se provoquer sur les réseaux sociaux et à s’insulter, B2O est enfin arrivé à Dubaï où Dek-Sa réside depuis quelques mois et avait annoncé l’attendre pour régler des comptes dans une confrontation physique.

Booba attend Sadek à l’entrée de l’hôtel

Ce jeudi l’embrouille entre deux rappeurs a failli prendre un nouveau tournant. Sadek a affirmé que le showcase de Booba prévu le soir-même est annulé. Une information démentie dans la foulée par le Duc. Pris à partie également par Mounir Moons, Kopp a donc décidé de donner rendez vous à ses rivaux pour venir le rencontrer mais aucun d’eux ne se serait présenté sur place. L’artiste de 44 ans en a profité pour les narguer en compagnie de son nouvel acolyte Marc Blata.

Tout a débuté hier après midi, Sadek a jubilé avec l’annulation du concert de Booba à Dubaï, ce dernier a rebondi de suite sur cette déclaration pour expliquer que son showcase a bien lieu mais dans un endroit différent. Il a également fait la promotion de deux autres showcases aux Emirats Arabes Unis dans les prochains jours avant de proposer à Dek-Sa et Mounir Moons à venir le voir. “La shisha c’est ce soir au Tube, on y est à 22 heures, viens avec le raciste vous êtes les bienvenus !” a-t-il commenté. Kopp a invité ses deux ennemis à se présenter devant la barrière de l’hôtel.

Dek-Sa insulte violemment B2O

“C’est pas annulé ce soir. Et peut-être un showcase demain. Et je t’attends à la barrière” a poursuivi Booba puis il ajoute « Emirate Hills 21h30 » et “A la barrière j’pense vers 21 heures pour pas être en retard pour l’embarquement. Viens avec Bourgui, dis lui de mettre des chaussettes”. Déterminé a rencontré Sadek, le DUC a même adressé un message à sa compagne en publiant une photo du couple, « Tu l’aimes mais les fins de mois vont bientôt être très difficiles ma cocotte, je te le dis moi. Tu peux le déposer à la barrière à 21h30 ? Il va avoir trop chaud dans le désert ». “21:30 à la barrière!!! T’étais prêt à venir à Miami. J’te fais économiser un billet d’avion. Sinon 22/22h30 au Tube. Te défiles pas sale raciste” ajoute encore B2O dans une autre story en modifiant les horaires.

Accompagné de Marc Blata, Booba s’est ensuite filmé devant la fameuse barrière de l’Emirates Hills en train d’attendre Sadek qui n’est pas venu à l’horaire fixée. Il aurait diné dans un restaurant de Dubaï au même moment selon une story d’un fan du Duc. Très énervé, Dek-Sa de son côté a posté plusieurs insultes sur Twitter contre Kopp dans la soirée.

Niveau musique l’ancien membre du groupe Lunatic fait également l’actualité avec la sortie de son nouveau single intitulé « Geronimo« .

C’est ANNULÉ . Sucez moins fort 🤣 j’ai gagner , désolé pour tes fans consanguins mais c’est le jeu ma pauvre Lucette , t’es venu pour le BLU ?!? Y’a pas de BLU 🤣🤣🤣🤣🤣 YOUPI!!!!!! VIVE JOJO 🤣🤣🤣 https://t.co/P6SoSFvwxK pic.twitter.com/1oPnH1lSuD — sadek (@Sadekniuum) October 21, 2021

Enlève tes lunettes fils de pute on veut voir tes yeux pleins de tristesse .

YA PAS DE SHOWCASE ICI 🤣🤣🤣 https://t.co/JKDgYNqDo3 — sadek (@Sadekniuum) October 21, 2021

Toujours entouré de condé ce gros fils de pute 🤣 https://t.co/3SL0RK1Ghr — sadek (@Sadekniuum) October 21, 2021

Pourquoi vous admettez pas une fois pour toute que c’est une pute et que je le baise bandes de sucebites que vous êtes 😞😞😞 pic.twitter.com/2lkdtmdORh — sadek (@Sadekniuum) October 21, 2021