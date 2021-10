Booba dégomme Pogba pour sa chaussure vegan non-binaire

Pogba de fait démolir par Booba !

Booba s’attaque à Paul Pogba pour avoir fait une publicité pour des chaussures Vegan. Après avoir dévoilé le single Geronimo et a avoir encore nargué Sadek sur les réseaux, B2O vient de commenter la dernière collaboration du numéro 6 de Manchester United avec la styliste anglaise Stella McCartney pour une campagne promotionnelle d’une paire de crampons entièrement vegan. Le rappeur de 44 ans n’a pas été très tendre avec le champion du monde Français.

Le DUC de Boulogne est proche de plusieurs joueurs de football avec qui il s’affiche parfois sur les réseaux sociaux. Au mois de juillet en 2016, Booba a rencontré Pogba à Miami pendant les vacances du joueur Mancunien aux Etats Unis, les deux hommes ont publié à l’époque une photo d’eux. « Visite de Mister Kopp. Hello, ah oui Miami hein » avait ajouté en légende du cliché le joueur de l’équipe de France. Toujours aussi actif sur la toile, B2O n’a pas apprécié la dernière campagne de pub du milieu de terrain français.

B2O tacle la promo d’une chaussure vegan non-binaire

Pogba vient de présenter sur son compte Instagram la nouvelle Predator Freak. Une chaussure non-binaire faite uniquement des composants vegan et aux couleurs blanches, mauves et oranges ce qui a passablement énervé Booba. L’ancien acolyte d’Ali avec le groupe Lunatic a fait savoir son mécontemment sur le compte Instagram de La Piraterie au sujet de cette publicité.

« Et lui qui fait la promotion d’une chaussure non-binaire » a commencé à déclarer B2O avant d’interpeller Pogba en mentionnant son profil, « C’est à cause des vendus comme toi qu’on va tous couler !!! », le tout avec une capture d’écran d’un article du magazine The Sun sur l’annonce de cette connexion entre le joueur et Stella McCartney. « Paul Pogba quand ton fils va rentrer de l’école et qu’il va te dire qu’il est non-binaire et qu’il veut se couper la biloute, tu m’appelleras et on ira se prendre un café. #Bravo #Petit pont non-binaire » a ensuite ajouté Booba dans une seconde story et conclu « 100 millions pour jouer au ballon taire ses opinions allez signe… ». Pour le moment le milieu de terrain de Manchester n’a pas répondu aux commentaires de Kopp.