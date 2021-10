Kamel Tatouage démolit Mounir Moons, Booba lâche l’embarrassante vidéo

Mounir Moons a pris très cher

La vidéo de l’altercation entre Mounir Moons et Kamel Tatouage vient de fuiter. La bagarre a eu lieu à Dubaï au mois de septembre dernier et c’est Booba qui vient de diffuser les images dont les différents protagonistes n’avaient pas une version des faits identique après l’altercation.

Booba humilie l’influenceur avec une vidéo compromettante

Kamel Tatouage et Mounir Moons se sont croisés il y a quelques semaines et cela a rapidement mal tourné, une rixe a éclaté. Ce dernier nommé a affirmé que son rival s’en est pris à lui avec l’aide de plusieurs de ses amis sauf que des témoins de la scène ont relaté une toute autre histoire. L’influenceur français qui soutient Sadek dans son clash contre B2O depuis le début de cette embrouille vient finalement de lâcher le rappeur du 93 en lui reprochant de ne pas « porter ses coui**es » et d’esquiver Booba depuis son arrivée aux Emirats Arabes Unis. Kopp a même fixé un rendez vous hier soir mais aucune confrontation n’a eu lieu et il semble désespérer de ne voir aucun de ses rivaux en face.

Pour profiter de cette rivalité, le DUC vient même de proposer un combat dans l’octogone à Moons s’il réussit à lui ramener Sadek mais il n’en est pas resté là avec la fameuse vidéo de la bagarre entre Kamel tatouage et l’influenceur dans laquelle ce dernier cité ne fait clairement pas le poids face à son ennemi. Le Youtubeur a pris une baffe de Kamel avant de prendre plusieurs coups puis de se retrouver par terre et le tout en agissant seul sans l’aide d’un de ses proches à l’inverse de la déclaration Mounir ont essayé de séparer les deux individus pour mettre fin à l’incident. la révélation des images par B2O devraient mettre un sacré coup à la réputation de Mounir Moons et peut être le réduire au silence.