Booba et Maeva Ghennam, c’est fait !

La rencontre entre Booba et Maeva Ghennam a enfin eu lieu ! La connexion assez improbable entre le rappeur et l’influenceuse s’est faite le weekend dernier à Dubaï lors d’un showcase de B2O organisé dans la ville des Émirats arabes unis. Une scène étonnante connaissant le passif entre eux. Ces derniers mois, ils s’étaient pourtant embrouillés plusieurs fois sur les réseaux.

Au mois de septembre dernier, Maeva Ghennam a suscité l’indignation des internautes et de Booba après sa vidéo sur sa récente intervention de chirurgie esthétique. Le jeune femme a vanté les mérités de la mésothérapie sans injection et la radiofréquence afin de rajeunir ses parties intimes. Elle a ensuite comparé maladroitement son entre-jambe à celui d’une gamine de 12 ans. B2O a par la suite relayé la vidéo pour se moquer d’elle. « Booba lui a chaque fois qu’il a une sauce, il rajoute sa sauce. Il a cru que s’était une bolognaise mais on en parle quand t’avais ton compte Insta que tu m’avais DM, liker mes photos. Tu repostes mes storys quand je chante tes musiques. Bon je vais pas clasher, tes sons parce j’avoue j’aime trop tes sons mais va te faire encu*er grand père. » a-t-elle répondu à Kopp.

Booba et Maeva Ghennam plus proche que jamais !

Maeva a ensuite promis d’arrêter d’écouter les morceaux du rappeur français mais finalement dès le lendemain elle a avoué ne pas tenir sa promesse. Les tensions se sont finalement apaisées entre eux, Booba a posté un message de paix en déclarant arrêter ce clash mais qu’elle doit montrer une autre image au plus jeune, « Apprend leur plutôt à s’accepter et que pour avoir un joli corps il faut faire du sport, s’entrainer, manger sainement » a-t-il conclu.

Depuis cette affaire les deux protagonistes se sont visiblement réconciliés, Maeva Ghennam a assisté au concert de Booba à Dubaï en compagnie de Marc Blata et elle a même eu l’honneur de chanter à ses côtés. La candidate de télé-réalité, proche du rappeur de 44 ans sur les images a partagé le micro avec B2O pour interpréter en live le morceau « Daddy » de SDM. « Elle est forte, on va la produire je crois ! Il y a un contrat pour toi à la fin Maeva à six chiffres…. après la virgule, t’as capté ? » a commenté avec humour le DUC ravi de cette rencontre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par mayamo_tv LmvsMonde6 (@mayamo_tv)