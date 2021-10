Mounir Moons commente la vidéo de sa bagarre et s’excuse

Mounir Moons réagit aux révélations de la rixe avec Kamel Tatouage

Après la mise en ligne de la vidéo relayée par Booba dans laquelle Kamel Tatouage et Mounir Moons se bagarrent à Dubaï, ce dernier qui a pris plusieurs coups et des gifles avant de tomber au sol lors de cette altercation vient de sortir du silence. L’influenceur a présenté ses excuses auprès de son rival et s’est exprimé sur cette affaire.

Mounir Moons s’en est d’abord pris à Booba avec qui la confrontation à Dubaï n’a finalement eu lieu. Le rappeur français de 44 ans vient de quitter les Emirats Arabes Unis et avait promis d’accepter un combat dans l’octogone si le Youtubeur lui ramène Sadek. « Bah alors Booba, toi qu’a mis la vidéo, je me suis mangé une claque j’suis tombé, alors j’ai pas riposté. T’es un fake, accepte l’octogone, tu vas voir ce que je vais te faire à toi. » s’est-il agacé alors qu’il a pris ses distances avec Dek-Sa.

Je me suis mangé une claque !

« Quand tu vois tous les golgoths, et tu vois que je suis parti en kamis tout seul, c’est que tu vois que j’ai pas peur. Accepte l’octogone, c’est tout ce que je te demande, tu sais que j’ai pas peur » a continué de déclarer Mounir Moons contre B2O avant de s’expliquer sur la rixe avec Kamel Tatouage et d’assumer la parution de la vidéo de l’incident. « Il était temps qu’elle sorte la vidéo. Alors, je me suis mangé une claque et je suis tombé ? Non, c’est moi qui ai glissé de moi-même. Après, une fois que t’es par terre contre des montagnes de muscles comme ça, tu peux rien faire, mais j’ai été au front j’suis un homme. ».

Des propos qui ne devraient pas vraiment convaincre Booba. Mounir Moons a par la suite fait des excuses à Kamel Tatouage. « Kamel Tatouage, alias le zozotier, pardon frero. Wallah pardon, et Wallah t’as été un bonhomme. Wallah t’as été un bonhomme frère. Cette vidéo, c’était obligé que je la fasse. Et c’était obligé que tout le monde, toute la terre, tous ceux qui m’ont vu vous clasher, connaissent la vérité sur vous ».