Orelsan s’offre Pharrell Williams sur son nouvel album : Civilisation

C’est officiel, Orelsan est de retour avec un nouvel album intitulé « Civilisation ». Le rappeur de Caen n’a pas laissé planer le suspense sur cet opus. Il a directement dévoilé la tracklist complète du projet, la date de sortie, les visuels ainsi que la liste des invités sur laquelle figure notamment le groupe de Pharrell Williams, The Neptunes.

Dans le documentaire sous forme de série « Montre jamais ça à personne » sur les coulisses de la carrière d’Orelsan depuis ses débuts dans la musique disponible sur Prime Vidéo, Clément Cotentin, le frère du rappeur nous montre à la fin du dernier épisode qu’un album est en préparation. Les images du reportage ne présentent aucune information sur ce nouvel opus dont le mystère était entier jusqu’à ce matin.

Orelsan en duo avec Pharrell Williams

Orelsan vient enfin de tout révéler sur cet opus baptisé Civilisation à paraitre le 19 novembre prochain, le projet comporte 15 morceaux. Du côté des invités, son acolyte Gringe est présent sur le titre « Casseurs Flowters Infinity » pour reformer le groupe des Casseurs Flowters. Skread est en featuring sur le single « Ensemble » et enfin le groupe The Neptunes formé de Chad Hugo et Pharrell Williams figure sur le morceau « Dernier verre ».

Civilisation est le quatrième album solo du rappeur Caennais après « Perdu d’avance » paru en 2009, « Le Chant des sirènes » sorti en 2011 et « La fête est finie » sorti en 2017 puis réédité en 2018 avec l’Epilogue.