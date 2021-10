Gims : Booba lâche des dossiers compromettants sur sa vie privée

Booba n’est pas tendre avec Gims ces dernières semaines et il semble prêt à tout pour nuire à son rival. Après sa parenthèse musicale avec la sortie de son dernier single « Geronimo« , l’ancien membre du groupe Lunatic a repris ses clashs. Ninho en a subi les conséquences cette semaine et cette fois-ci c’est au tour de Meugui d’être ciblé.

Booba balance tout sur la vie sentimentale de Gims

Après s’en être pris à plusieurs reprises à sa femme DemDem, Booba vient de s’attaquer à Gims dans des nombreuses stories du profil Instagram de La Piraterie sur lequel il sévit depuis la bannissement de son compte personnel du réseau social. L’interprète du tube Bella a pris très cher. En effet B2O l’accuse d’être infidèle et a tenté de le prouver en ridiculisant la compagne du rappeur de la Sexion D’Assaut.

Booba a tout d’abord publié des clichés de Demdem pour se moquer de son physique puis une photo d’une femme supposée être la maitresse de Gims vêtue d’un maillot de bain. « Du coup… Nan j’avoue là Damba t’es vaincue! Téma la taile de guêpe c’est plus Mansory, c’est d’la 3Deeyyy! » commente-t-il en légende de la publication.

B2O affiche la première femme de Meugui !

Le DUC n’en est pas resté là. « J’suis en enquête sur ta première femme. Ca avance très bien. Vous lui achetez pas de Birkin à elle hein! » déclare-t-il ensuite avec une photo de Gims au volant d’une voiture. Il a poursuivi avec une capture d’écran d’un tweet avec le message, « L’affaire Ghandi Djuna et Damba n’est pas finie. On apprend que sa demande de Nationalité française a été refusée, du fait de sa bigamie. Il est en effet encore marié à Joséphine sa première femme, française convertie, qui vit à Marrakech ».

« Voilà pq Damba ne porte pas son nom. Et qu’il n’a pas les papiers et qu’ils ne sont pas mariés civilement ! Et contrairement à ce que vous croyez ils n’ont que 2 enfants ensemble. Les 2 autres sont de Joséphine » décrit la suite du tweet affiché par B2O. Selon les informations relayées par Booba, Gims n’aurait pas obtenu la nationalité française en raison de sa bigamie.

Pour conclure, Booba a également affirmé que Gims aurait eu une relation avec une candidate de « La Villa Des Coeurs Brisés » nommée Eva Ducci. Cette rencontre aurait eu lieu dans une discothèque en Corse avant le tournage du clip « Miami Vice ». De son côté, Meugui est resté totalement impassible face aux révélations le concernant.