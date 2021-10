Validé : Franck Gastambide annonce une mauvaise nouvelle

La saison 2 de Validé devrait être la dernière ! La nouvelle saison de la série du le rap français réalisée par Franck Gastambide disponible depuis le 11 octobre sur MyCanal s’annonce comme un énorme succès tout comme la première saison, les 10 millions de visionnages ont été dépassés en moins d’une semaine, une record pour la chainse cryptée mais malheureusement pour les fans cela pourrait bien être la fin.

Après la mort d’Apash, le personnage principal de la saison 1, Franck Gastambide a réussi à relancer l’intrigue de sa série avec un nouveau personnage nommé Sara au nom de scène d’Alpha interprétée par Laetitia Kerfa et entourée de William (Saïdou Camara) et Brahim (Brahim Bouhlel) ainsi qu’une partie de l’action tournée à Marseille. Une nouvelle fois le public a répondu présent car le démarrage de la saison 2 a réalisé plus du double de visionnages que la saison 1 sur la même période. De quoi donner envie d’avoir une troisième saison notamment pour satisfaire les fans sauf que cela n’est pas vraiment au programme du réalisateur Français.

Franck Gastambide confie une triste nouvelle pour les fans de sa série

Franck Gastambide a déjà évoqué lors de son récent passage chez Skyrock pour la semaine Planète Rap spéciale Validé qu’il n’envisage par pour le moment de suite. « Pas de saison 3 pour l’instant. Parce que c’est formidable. Saison 1, on a raconté l’ascension d’un jeune mec qui a fini aux Victoires de la musique. Saison 2, l’ascension d’une jeune fille qui va finir peut-être encore plus loin. C’est super, et j’ai tellement peur de faire la saison de trop, que ce ne soit pas bien » a-t-il confié au micro de la radio. Invité dans La boîte à questions sur Canal Plus, il est revenu sur cette déclaration un peu plus dans les détails.

« On a envie de faire une saison 3 mais il faut qu’elle tabasse et pour ça il faut prendre le temps. On reviendra quand on sera sûr de créer l’événement. Il y aura une saison 3 quand on sera sûr d’avoir l’idée qui tue » a-t-il expliqué. Franck Gastambide ne ferme donc pas totalement la porte à une nouvelle saison mais l’attente risque d’être longue pour découvrir une suite de Validé.