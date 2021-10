Rohff : Ninho, Gims annoncés sur son nouvel album ? Il répond !

Avec Ninho et Gims, une tracklist du nouvel album de Rohff vient de fuiter sur la toile et rapidement le rappeur du 94 a réagi à la rumeur pour démentir l’information. L’attente continue de monter avant la sortie du prochain opus d’Housni. Depuis « Surnaturel » paru en 2018, les fans s’impatientent sur son grand retour qui se précise enfin et déjà les premières rumeurs circulent sur les réseaux.

La tracklist fait rêver mais elle est fausse…

Dans le clip du titre « Enemy », extrait de la Bande Originale de la série « Validé », en conclusion de la vidéo, Rohff le confirme officiellement son dixième album arrive très prochainement. Ce nouvel opus intitulé « Grand Monsieur » n’a pas encore de date de sortie officielle. Aucune information n’a filtré concernant cet opus pour le moment. Les rumeurs commencent déjà a tourné sur les réseaux et cela a poussé l’artiste de Vitry à rétablir la vérité.

Rohff dément et continue de laisser planer le mystère

En effet une fausse tracklist de « Grand Monsieur » vient d’être diffusée, sur laquelle apparait une liste de 14 morceaux ainsi que les noms des invités supposés du projet. Gims, Ninho, Kery James, Amel Bent et enfin Naps y figurent. Même si les noms des artistes cités sont possibles d’être présents sur le projet notamment Meugui dont la collaboration avec Rohff est programmée depuis plusieurs mois, Housni a rapidement affirmé que cette tracklist est totalement bidon. Il en a aussi profité pour pousser un coup de gueule contre les rumeurs.

« Arrêtez avec vos fausses tracklists et fausses dates de sortie etc… N’ayez pas peur de mon 10ème album tout va bien se passer » a-t-il commenté tout en ajoutant des émojis mort de rire en affichant cette fake news au sujet de son prochain album dans un story Instagram. Les fans devront donc encore patienter un peu avant d’avoir des précision sur ce nouvel opus de Rohff.