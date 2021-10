Rohff affirme n’avoir plus rien à prouver dans le rap

Rohff annonce la couleur !

Après avoir réagi à la diffusion d’une tracklist de son album « Grand Monsieur » diffusée sur la toile pour démentir les fausses rumeurs, Rohff vient encore de s’exprimer sur son nouvel opus en envoyant un message à son public dans une vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux.

Avec une longue carrière dans le rap français qu’il a débuté dans les années et un premier album solo intitulé « Le Code de l’honneur » paru en 1999, Rohff est toujours présent dans le rap game. Suite à son dernier opus en date baptisé « Surnaturel » sorti en 2018, le retour d’Housni se fait attendre mais se concrétise enfin, il vient de confirmer que son dixième album est terminé et vient de donner quelques précisions sur ce projet.

Housni n’a plus rien à prouver

« Je suis particulièrement fier de cet album, je devais vous annoncer la date aujourd’hui. Mais avec le staff, on a réfléchi, on s’est dit qu’on devait vous faire une annonce magistrale. On ne va pas se la raconter et dire qu’on va sortir le meilleur album de l’univers ou de tous les temps. » a déclaré Rohff dans la vidéo sur le projet « Grand Monsieur ».

« Plus de 20 ans de rap, l’expérience va parler. Je peux dire des trucs de ouf et j’ai envie de dire des trucs de ouf, mais j’ai passé l’âge. J’ai de moins en moins d’ego pour cette musique, on a plus rien à prouver nous vous le savez très bien. » a-t-il ensuite conclu pour répondre à ses détracteurs.