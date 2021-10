Angèle : Tout est possible avec Orelsan

Il y a une dizaine de jours la rumeur a commencé à circuler sur la possibilité d’un featuring inédit entre Orelsan et Angèle. Les deux artistes viennent tout juste d’annoncer la sortie à venir très prochainement d’un nouvel album ce qui a encore donné un peu plus de crédibiliser à cette information et la chanteuse s’est exprimée à ce sujet. La collaboration se précise mais ne figure sur l’un des deux opus.

Angèle adore Orelsan

En effet des médias ont annoncé qu’un morceau en commun a été enregistré entre Angèle et Orelsan dans la foulée ils ont tous les deux présenté la tracklist complète des albums mais ce featuring n’apparait sur aucun projet. « Nonante-Cinq » l’album de l’artiste Belge à paraitre le 10 décembre 2021 est composé de 12 titres avec comme unique invité Damso.

De son côté le rappeur Caennais a dévoilé les 15 morceaux de son album « Civilisation » qui sera disponible le 19 novembre avec les featurings de Skread son beatmaker habituel, Gringe des Casseurs Flowters et le groupe The Neptunes de Pharrell Williams.

Ce n’est pas du tout impossible

Aucune collaboration entre Angèle et Orelsan n’est donc confirmée pour le moment mais c’est plutôt du côté de la bande originale du film Astérix réalisé par Guillaume Canet dont ils sont à l’affiche du casting que le fameux single devrait figurer.

Lors de son interview pour M Radio, l’interprète du single « Balance Ton Quoi » s’est confié sur cette possible connexion. « La collaboration avec Orelsan et toi, c’est vrai ou pas ? » a questionné l’animatrice. « Alors ce qui circule dans la presse ce n’est pas toujours vrai, ça pourrait l’être, je vais rester très évasive là-dessus. » a répondu le sœur de Roméo Elvis avant d’ajouter au sujet du rappeur des Casseurs Flowters, « J’adore Orelsan, méga artiste, j’adore ce qu’il fait, je le trouve super cool, et puis en plus on se connaît bien. Donc c’est pas du tout impossible non. ».