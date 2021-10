Booba provoque Ninho pour savoir qui est le plus fort

Booba propose un clash musical à Ninho !

Habitué aux embrouilles sur les réseaux avec les autres rappeurs, Booba a trouvé une nouvelle cible avec Ninho mais cette fois-ci c’est en musique qu’il souhaite régler des comptes afin de déterminer qui est le plus fort des deux. Pour l’instant N.I n’a pas encore répondu à cette proposition assez inattendue.

J’attends la date.. le jour

Booba vient à peine d’annoncer la sortie de son prochain morceau pour le 4 novembre prochain intitulé « Lionel Messi » dédié à l’attaquant Argentin du Paris Saint Germain avec un court extrait dans le rappeur français exilé à Miami chante, « Faites rentrer Léo messi, quand on aime pas on tue, quand on aime on châtie, souviens toi des vrais, quand ils seront partis. ». Kopp pourrait aussi sortir prochainement un autre single pour se confronter à Ninho qu’il vient officiellement de défier en musique.

Même si ces dernières années, B2O s’est attaqué à ses rivaux principalement avec des piques sur les réseaux notamment sur Instagram, il souhaite désormais faire une confrontation musicale avec l’auteur du hit « Mamacita ». Tout au long de sa carrière, Kopp s’est lancé dans plusieurs clashs musicaux dans ses titres comme avec Sinik sur le single « Le D.U.C », avec Rohff et La Fouine sur les morceaux « Wesh Morray », « A.C. Milan », « T.L.T. » ou encore face à Kaaris avec sur la chanson « PGP ». Cette fois-ci c’est un défi pour savoir qui sortira le meilleur titre que Booba propose à Ninho.

Ça m’chauffe les oreillettes

Depuis le début des provocations du DUC envers NI, ce dernier n’a jamais réagi sans doute pour ne pas envenimer la situation et renter dans un éventuel conflit mais il pourrait bien accepter ce défi. « Quand j’vois des mecs comme ça finis à l’eau d’javel prendre tes patins pour rien alors que j’ai juste réagi à ton auto proclamation ça m’chauffe les oreillettes! Du coup j’te propose un one one morceau pour morceau et fin du débat. Si tu refuses tu ne peux pas te proclamer king boss ou quoi que ce soit. J’attend la date.. le jour… Bienvenue dans l’impasse nwar » vient de proposer Booba.

Cette déclaration fait suite aux propos de Ninho de sortir le meilleur album ce qui n’a pas plu à Booba. « J’ai pas vraiment besoin de buzz mais je trouve ça intéressant c’est hip hop c’est bon esprit non ? C’est positif c’est le même esprit que la boxe un peu t’as capté. Ca donne l’occasion aux haineux comme toit de peut être assister à ma chute. C’est cool non ? Et non je n’suis pas un fils de pu*e. Toi non plus j’espère. » a-t-il précisé en réponse à un internaute l’accusant de tenter de faire uniquement du buzz sur le dos des autres rappeurs.