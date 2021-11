L’étonnante raison pour laquelle McFly et Carlito ont décliné plusieurs millions

L’étonnant choix des Youtubeurs face à une offre de plusieurs millions

En quelques années les deux Youtubeurs, McFly et Carlito se sont bâtis un véritable empire. Le duo est suivi par près de 7 millions d’abonnés sur Youtube et cumule plus de 1,5 milliards de vues sur la plateforme d’hébergement de vidéos. Les deux vidéastes français croulent désormais sous les offres de partenariats mais n’acceptent pas n’importe quelle type de publicité même si la rémunération est très alléchante.

McFly et Carlito multimillionnaires ? Ils déclinent une offre astronomique !

Le média L’Express vient de faire des révélations sur les revenus de McFly et Carlito dans une enquête sur les gains des influenceurs. Selon une étude du média SocialBlade le gain sur 2020-2021 pour les deux vidéastes avec leur chaîne Youtube s’élève à environ un demi-million d’euros. Le magazine d’actualité hebdomadaire français a aussi dévoilé que le duo de Youtubeurs a refusé une offre de plusieurs millions d’euros. Les influenceurs français les plus populaires peuvent toucher entre 50 000 et 80 000 euros par mois grâce aux sponsorisations, aux publicités Youtube dans les vidéos et aussi avec les contrats pour différentes marques.

Le duo préfère fuir les partenariats avec les jeux d’argent

McFly et Carlito suivis chacun par des millions d’internautes sur les réseaux sociaux (plus de 3 millions sur Instagram et plus d’un million sur Twitter) ont signé 18 contrats de ce type avec par exemple Celio, Red Bull ou encore OnePlus (estimé à 400 000 €) mais ont refusé une proposition de plusieurs millions d’euros d’un site de trading boursier. Le duo a préféré ignorer ce contrat pourtant très attractif pour éviter de faire la promotion à un jeu d’argent.