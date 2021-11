Maes et Ninho, un album commun ? L’incroyable théorie !

La semaine dernière, Maes et Ninho ont agité le rap game suite à un échange sur les réseaux pour savoir qui va sortir le meilleur album. Les deux rappeurs français viennent en effet d’annoncer la sortie à venir d’un nouvel opus, « Mon album sera le meilleur » a assuré chacun des deux artistes sur Instagram.

Un geste de Maes sème le doute

Maes et Ninho se sont chauffés gentiment avant de s’envoyer de la force pour susciter encore un peu plus l’attente avant la parution de leurs albums respectifs. Cet échange entre les deux rappeurs a également lancé des rumeurs assez folles notamment celle d’un projet commun entre eux, une théorie qui prend de plus en plus d’ampleur depuis quelques jours.

Il y a quelques semaines, l’animateur de Rap Jeu, Mehdi Maizi a annoncé qu’un album en commun entre deux grands noms du rap français devrait sortir ce mois de novembre dans l’épisode 1 de l’émission « Connard du rap » aux côtés de Guillaume Akalash et Driver. « Dans le rap français bientôt, en novembre, y a un album commun qui arrive » a-t-il révélé avant de préciser que la parution du projet pourrait être décalée par le label.

La collaboration ferait trembler le rap game

« Franchement c’est cool parce que c’est un truc attendu entre des gros rappeurs, je sais pas ce que vaut l’album je l’ai pas écouté, j’ai écouté 2 morceaux. » a ajouté le journaliste français spécialisé dans le rap sur cette révélation mais sans donner aucun indice sur le nom d’un des deux artistes. Après cette annonce les fans de rap français ont commencé à imaginer des nombreuses collaborations mais sans aucune piste crédible jusqu’aux déclarations de Ninho et Maes.

La piste d’une connexion entre deux des rappeurs français ayant le plus vendu l’année dernière est devenue crédible suite à cet échange. Le rappeur du 93 a également confié en 2020 dans l’émission « Dans la gova » très bien connaitre N.I et cela depuis un bon moment. Le média Reverse a ensuite posté sur Instagram le récapitulatif de tous les indices qui démontrent cette théorie d’un possible album commun entre les deux rappeurs. La publication n’a pas échappé à Maes qui a aimé ce post, ce geste donne encore un peu plus de poids à cette interprétation.

Un projet surprise en collaboration entre Maes et Ninho pourrait bien faire figure d’un des meilleurs albums du rap français comme ils l’ont annoncé chacun mais le mystère demeure encore pour le moment.