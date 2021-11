Le Rat Luciano : son nouvel album solo est en préparation

Depuis le temps qu’on l’attend le deuxième album du Rat Luciano est bien préparation. Cela fait plusieurs années qu’un nouvel opus solo du rappeur de la Fonky Family est pressenti. Des nombreuses rumeurs ont fréquemment annoncé une possible sortie à venir. L’artiste Marseillais vient enfin de confirmer qu’il travaille bien sur ce projet.

Le Rat Luciano travaille sur l’album de sa vie

Après le succès avec son groupe en 1998 grâce à l’album « Si Dieu veut… », Le Rat Luciano dévoile le 31 octobre 2000 son premier album en solo avec « Mode de vie… Béton style » qui fait parti des classiques du rap français. Aujourd’hui son second album se fait attendre depuis près de 20 ans. En 2010 pour fait patienter ses fans, l’artiste de la FF a présenté la mixtape « Quartier Attitude » avec DJ Djel mais depuis aucune nouvelle de son prochain opus.

Dans une longue interview avec Konbini intitulée « Entretien inédit avec une légende du rap français : Le Rat Luciano de la FF », Le Rat Luciano s’est confié sur ses prochains projets. Le membre de la Fonky Family a fait une déclaration qui va ravir les puristes du rap avec l’annonce de la préparation d’un album mais aucune date de sortie n’est encore définie.

Les fans devront encore patienter…

Toujours présent dans le rap game comme l’atteste ses derniers featurings avec Naps sur le single « Tagada » (« Les mains faites pour l’or »), avec SCH sur le titre « Fantôme » (« JVLIVS II »), sur la bande originale de la deuxième de saison de la série Validé avec Rimkus et YL pour le morceau « Sur le macadam » ou encore avec l’inédit « Loi de la calle » en compagnie de Lacrim, Alonzo, Jul, Mister You, Kofs, Niro et Da Uzi pour le projet Le Classico Organisé, Le Rat Luciano compte bien revenir avec son propre projet.

En effet dans cet entretien avec Konbini, Le Rat Luciano a révélé travailler sur cet opus depuis plusieurs années (10 ans) et demande au public de patienter encore un peu avant de le découvrir. Le rappeur Marseillais a précisé qu’il s’agit de « l’album de sa vie ». « Oui, il est toujours dans les tuyaux. » a-t-il affirmé avant d’ajouter « Encore un petit peu de patience. Je suis pas loin de voir le bout du tunnel. ». « Je reviendrai quand je serai totalement en phase avec moi-même. Ça sortira quand je serai satisfait à 100 % du résultat » a-t-il conclu.