Marc Blata se mêle au clash Booba vs Ninho, « C’est bénéfique »

Marc Blata s’immisce dans le clash de Booba envers Ninho et affiche son soutien à son nouveau compère. Depuis l’affaire de la supposée fausse Lamborghini Urus by Mansory de Gims puis le récent passage de B2O à Dubaï, l’influenceur et le rappeur de 44 ans se sont liés d’amitié. Le candidat de télé-réalité vient de donner son avis à l’affrontement musical possible entre les deux rappeurs français.

Ninho N°1, Booba, le seul a avoir le cran défier

Le dernier clash lancé par Booba pourrait bien être bénéfique au rap car cette fois-ci il souhaite régler des comptes en musique pour savoir qui est capable de sortir le meilleur morceau entre lui et Ninho. Un battle musical auquel N.I n’a pas répondu mais que Marc Blata a validé. Il s’est mêlé à cette histoire pour soutenir le DUC dans sa proposition de « One One » pour déterminer qui sortira le meilleur titre.

« On sait que Booba a l’habitude de clasher les gens, il les pique, des fois il les vanne. Artistiquement, ça fait des années qu’il est là et qu’il a la première place. En s’en prenant à Ninho, il a jeté des piques. » a commencé à expliquer Marc Blata avant de poursuivre. « Dans sa dernière vidéo, il l’a compris, Ninho il s’est fait seul. Même si Ninho a été invité à une première partie de Booba, il a montré une grande forme de respect à Ninho en lui proposant un one one dit un clash musical ».

Un clash bénéfique pour tout le monde selon Marc Blata

Marc Blata a ensuite déploré le fait que Ninho n’a pas réagi à l’offre de Booba préférant sans doute ne pas rentrer dans son jeu. « Le seul qui a le cran de provoquer c’est Booba. Il a vu qu’avec Ninho, c’était pas comme avec les autres, il a une grosse communauté, une sacrée discographie et un pu*ain de talent. C’est le N°1 en ce moment » a-t-il expliqué. « Maintenant, on peut pas le nier ça ne fait pas des années qu’il est au top. Ce qui est bien c’est que Booba a remis en jeu la ceinture. Ninho devrait se sentir flatté » a ajouté l’influenceur.

« Faire la politique de l’autruche, ce n’est pas positif. Ce n’est pas positif pour les fans, ce n’est pas positif pour nous qui aimons la musique. Ce n’est pas positif pour le rap en général. On aime quand c’est fait dans la musique et dans le respect. Je pense que l’offre a été plus que respectueuse. Cela fait vivre le rap, ça le sort de sa zone de confort. Pour moi, c’est bénéfique pour tout le monde » a conclu Marc Blata pour tenter d’interpeller Ninho. Ce dernier n’a toujours fait aucun commentaire sur cette demande de Booba qui s’impatiente et a posté un montage vidéo sur Twitter avec le message « @ninho on est pas pressés ».

