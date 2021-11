Orelsan : Civilisation, Disque D’Or avant sa sortie ? Les ventes hallucinantes

Les estimations des ventes de l’album « Civilisation » d’Orelsan avec les précommandes viennent de tomber et c’est déjà énorme. En attendant le 19 novembre 2021 avec la sortie de son nouvel opus, l’artiste Caennais pourrait réaliser un bel exploit avant la parution de ce projet en obtenant la certification de disque d’or.

Après l’énorme succès de son album « La fête est finie » vendu à plus d’un million d’exemplaires dans le monde avec sa réédition puis le carton de sa série-documentaire réalisé par son frère « Montre jamais ça à personne » sur les coulisses de sa carrière, OrelSan revient en solo. Il présente son nouvel album baptisé « Civilisation ». Avec l’engouement suscité suite à la diffusion de son documentaire sur Prime Video, le rappeur français s’est offert un énorme coup marketing faisant parler de lui dans les médias. Orel a même réussi à relancer l’intérêt de toute se discographie auprès des auditeurs sur les plateformes de streaming.

A lire également : Angèle « Tout est possible avec Orelsan »

Orelsan explose déjà les ventes

Pour cet opus de 15 morceaux inédits, Orelsan s’est offert une collaboration avec le groupe The Neptunes avec Pharrell Williams et a invité son compère des Casseurs Flowters, Gringe. Le rappeur avec six Victoires de la Musique a lancé la précommande de son album il y a quelques jours et les ventes sont déjà phénoménales. Les différentes éditions limitées du projet sont quasiment épuisées. « 10 versions sur 15 sont déjà sold-out. Il ne reste que des éditions frappées à 30 000 exemplaires » a constaté le média Interlude.

Un chiffre de 30 000 ventes atteint 3 semaines avant la sortie de l’album avec uniquement les précommandes. Orelsan ne devrait donc avoir aucun mal à obtenir les 20 000 ventes en plus afin de valider le seuil des 50 000 du disque d’or notamment avec les chiffres du streaming. Reste à voir s’il arrivera à franchir ce cap avant le 19 novembre avec uniquement les précommandes ou non pour ce qui s’annonce comme l’album de cette fin d’année.

Article lié : Orelsan révèle s’être pris un gros STOP de Booba, B2O répond