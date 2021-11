Tokyo : un individu déguisé en Joker poignarde 17 personnes

Au Japon, un individu âgé de 24 ans déguisé en Joker s’est attaqué à des passagers d’une ligne de train de Tokyo le soir d’Halloween armé d’un couteau, l’incident a fait 17 blessés et a créé une panique générale.

Le drame a eu lieu au alentour de 20 heures sur la ligne express Keio en directement de Shinjuku qui est la gare ferroviaire la plus fréquentée dans le monde. Les caméras de surveillance ont filmé l’incident, sur les images des dizaines de passagers tentent de sortir du wagon par les fenêtres et d’autres courent en panique dans le train pour échapper à l’agresseur. Ce dernier a déversé un liquide non identifié dans un wagon qui a causé une légère explosion avant qu’un incendie d’un siège n’éclate mais rapidement maitrisé.

Halloween sanglant à Tokyo

Le suspect a blessé dix-sept personnes dont une victime âgée d’une soixante d’années est dans un état critique après avoir été poignardé. Une photo de l’agresseur vêtu d’un habit similaire à celui du Joker dans Batman tranquillement assis sur un siège du train est devenu virale sur les réseaux. Il y apparait en train de fumer une cigarette et un couteau à la main comme si rien n’était arrivé quelques instants auparavant. Il n’a pas opposé la moindre résistance à son arrestation par la police.

D’après les médias Japonais, l’individu aurait déclaré aux forces de l’ordre avoir une admiration pour le personnage de fiction des comic books de DC Comics. Il souhaitait mourir après avoir «échoué au travail et en amitié».

🇯🇵 ALERTE INFO – Au moins 15 blessés après une possible attaque au couteau dans le métro à #Tokyo au #Japon. Un #incendie semble s’être déclaré dans une rame. Un individu a été interpellé. (Disclose) pic.twitter.com/3lhW7kz4Fb — Focus (@FocusFR_) October 31, 2021