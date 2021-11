PNL font du rap pour les leurs diffusé à la France entière selon Sam’s

En attendant la sortie de son nouvel album baptisé « Inspiré d’histoire(s) vraie(s) », Sam’s était récemment de passage chez GQ France pour une interview dans laquelle il juge les classiques du rap français avec des morceaux de PNL, Kaaris ou encore Ideal J.

Après la mise en ligne du clip du single « Paradise » en featuring avec Hatik, premier extrait du nouvel opus à paraitre le 5 novembre de Sam’s qui vient de franchir le million de vues sur Youtube, l’acteur de la série « Validé » s’est exprimé lors de cet entretien sur le groupe PNL notamment sur l’attitude des deux frères Ademo et N.O.S. par rapport aux médias.

Sam’s salue la ligne de conduite de PNL

Ancien footballeur, acteur, rappeur, auteur et directeur artistique, Sam’s s’est frotté à la playlist du Versus de GQ France pour donner son avis sur les classiques du rap français à l’occasion de la sortie de la seconde saison de la série de Franck Gastambide « Validé » diffusée sur Canal Plus dans laquelle il interprète le rôle de Mastar. L’artiste s’est exprimé les titres « Zoo » de Kaaris, « Regretté » de Rohff, « Hardcore » d’Ideal J, « Toka » de Sofiane, « Demain c’est loin » d’IAM, « Les princes de la ville » du 113, « Skurt Cobain » de Sneazzy et Nekfeu, « Boss 2 Panam » d ‘Alpha 5.20 ou encore « DA » de PNL.

« Ils ont une évolution mais ils font rien comme personne…ils auraient pu, avec le succès déroger à la règle une fois mais c’est là où tu vois qu’ils ne changent pas…Ils font du rap pour les leur, mais diffusé à la France entière ». a déclaré Sam’s au sujet de la façon de communiquer de Tarik et Nabil avec les médias.

