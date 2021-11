Booba : On connait la somme exorbitante générée avec TN vendu en NFT

Booba touche le jackpot, on connait les revenus générés par TN !

C’est une grande première dans le rap français ! Toujours en quête d’innovation après plus de 25 ans de carrière, Booba a décidé de ne pas sortir son dernier single en streaming mais uniquement en NFT. Le DUC marque l’histoire et devient à cette occasion le tout premier rappeur français à présenter un titre ainsi que son clip seulement sous ce format.

Au regret de ses fans, en début d’année Booba a laissé sous entendre une possible retraite suite à la sortie de son album « Ultra« . Finalement il a rapidement démenti cette rumeur avec une année 2021 ultra productive. B2O a enchainé les singles que cela soit en solo ou avec ses featurings, il n’a pas chômé ces derniers mois même s’il ne prévoit de sortir aucun projet prochainement.

Plus de 265 000 $, TN rencontre un succès fulgurant

Après le single hors album « Ratpi World« , Booba a balancé les titres « Kayna » ainsi que son remix avec Kayna Samet, « Plaza Athénéé« , « Dragon« , « Variant » puis « Géronimo » qui ne figurent tous sur aucun projet. Cette semaine, B2O offre encore deux inédits à son public, un morceau dédié à Lionel Messi avec « Léo Messi » disponible dès ce soir sur les plateformes de streaming et « TN » disponible uniquement en NFT.

Le DUC de Boulogne vient d’ouvrir une porte au NFT sur le marché musical francophone et cela s’annonce déjà comme un carton pour le rappeur français. Pour le parution de « TN« , Booba a réussi un énorme coup de communication et les chiffres prouvent son succès. Un seulement une 1h, la chanson a généré 160 000 dollars de gain. En une heure d’exploitation, 2 000 NFT sur les 25 000 ont déjà trouvé preneur dont 1 500 acheteurs uniques. Dans un second bilan des ventes après 9h d’exploitation, presque 10 000 NFT ont été vendus avec un total de 265 000 dollars générés, un belle performance.

🚨 Une heure après son ouverture, le drop NFT de Booba enregistre : – Plus de 160k dollars

– 1500 acheteurs uniques

– Près de 2000 NFTs vendus (sur 25 000 disponibles) Via @leo5imon 📌 pic.twitter.com/HPUklEd0f0 — Ventes Rap (@VentesFRap) November 3, 2021