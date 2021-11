Booba alerte Ninho « Une pluie de météorites arrive »

Booba en remet une couche sur Ninho !

Les hostilités se poursuivent ! La fin d’année est très chargée au niveau des sorties d’albums de rap français, Ninho va faire son retour dans les bacs dans les prochaines semaines avec un album annoncé comme le meilleur selon ses propres termes sauf que cela n’est pas vraiment du gout de Booba qui continue de le provoquer.

Booba a souvent eu des déclarations élogieuses envers Ninho et reconnait son talent mais n’a pas apprécié les dernières connexions de ce dernier avec ses rivaux ce qui l’a poussé à déclarer qu’ils ne vont malheureusement jamais collaborer ensemble. Malgré ce choix, B2O n’avait jamais clashé N.I néanmoins depuis quelques jours la situation a totalement changé. Cette semaine Kopp a chargé l’auteur du titre « Lettre à une femme » sans répit dans plusieurs stories Instagram ou encore sur Twitter, il a même tenté de lancer un duel musical entre eux.

B2O ne garantit pas la sécurité du trône

Cela n’a pas affecté Ninho, le jeune rappeur est resté impassible aux piques. Il a confirmé la sortie prochaine de son nouvel album intitulé « JEFE » sur lequel il n’y aura aucun invité, uniquement des titres en solo et vient également de présenter sa nouvelle connexion avec Niska sur le single « N.I ». De son côté, Booba a exprimé sa déception de ne pas avoir réussi à provoquer la moindre réaction et s’est excusé ironiquement en déclarant l’artiste du label Rec 118 comme “le meilleur rappeur de tous les temps” en ajoutant avec sarcasme de ne pas avoir le « niveau ».

Booba ne compte visiblement pas lâcher l’affaire. « Chacun son game, force à lui c’est le chef grand boss des boss et s’il sort le meilleur album de tous les temps c’est magnifique pour lui. Paix et amour, mais une pluie de météorites arrive. Je ne garantis pas la sécurité du trône » s’est-il exprimé toujours sur le ton de la dérision dans une nouvelle story en légende la publication d’un meme avec la description « Donc tu me dis que Booba a présenté des excuses à Ninho ».