La réaction magique de Jay-Z lorsqu’il aperçoit Kelly Rowland

La rencontre inattendue entre Jay-Z et Kelly Rowland a fait le plus grand bonheur du mari de Beyoncé. Le couple de stars a récemment assisté à une projection en privée du film « The Harder They Fall » à Los Angeles avec les membres de l’équipe de tournage.

La fameuse séquence des retrouvailles entre Kelly Rowland et Jay-Z a enflammé les réseaux sociaux à tel point que le célèbre rappeur américain est devenu un meme sur Twitter. En effet dans l’extrait vidéo publiée sur la toile la réaction de Shawn Corey Carter de son vrai nom à la vue de l’ancienne chanteuse des Destiny’s Child est épique. Hov ne s’attendait visiblement pas à l’apercevoir lors de cet événement et la scène est rapidement devenue virale.

L’attitude de Jay-Z a bien amusé les internautes qui n’ont pas manqué de commenter en masse la tête de l’interprète de « Niggas In Paris » avec Kanye West lorsqu’il découvre le visage de la membre du groupe des Destiny’s Child avec Michelle Williams et sa femme Beyoncé. «

Vous savez, il y a des choses que je ne comprendrai jamais. Comme, je vois mon grand frère tout le temps. Mais je suppose que vous ne voyez jamais ce que nous voyons. Je ne sais pas. » a ensuite déclaré Kelly Rowland dans un live Instagram sur cette fameuse rencontre lors de cette soirée Elle s’est étonnée de l’ampleur prise par cette scène avec Jay-Z.

Obsessed with this super cute moment from last night’s special screening of The Harder They Fall — Shawn ‘Jay-Z’ Carter (who is a producer) is headed inside but pulls a 180 as soon as he sees Kelly Rowland! That’s family right there. pic.twitter.com/QVrw1KHoZk

— Netflix (@netflix) October 14, 2021