Orelsan donne son avis sur Gazo qui réagit !

Le bel échange entre Orelsan et Gazo !

Alors que son nouvel album « Civilisation » explose les précommandes avant la sortie du projet, Orelsan poursuit la promotion de cet opus et vient d’accorder une nouvelle interview au journal Le Parisien. Le rappeur Caennais s’est notamment confié sur les artistes qu’il écoute en ce moment et a cité Gazo qui n’a pas manqué de réagir à cette déclaration.

Après l’album « La Fête est finie » paru en 2017, Orelsan s’apprête à faire son retour dans les bacs. Pour faire patienter le public il vient de dévoiler une série sous la forme d’un documentaire nommée « Montre jamais ça à personne ». Un reportage dans lequel les fans ont pu découvrir les dessous de l’ascension du rappeur de ses débuts à ses récents succès avec des images inédites et dans l’ultime épisode l’annonce de la préparation d’un nouvel opus.

Bientôt un feat sur de la drill ?

Orelsan a finalement levé le voile sur cet album il y a quelques jours et le projet fait déjà un carton en précommande avec un prévisionnel de plus de 30 000 ventes. En attendant le 19 novembre pour découvrir cet opus, le membre des Casseurs Flowters vient d’accorder une entretien au Parisien. « De l’électro bizarre, Kanye West, The Weeknd, Tyler the Creator. Adele, car je suis fan des piano voix, et Lana Del Rey pour sa mélancolie. J’ai des goûts hyper larges » a-t-il confié sur ses goûts musicaux du moment. Aucun nom d’artiste français ne figure dans cette liste mais il a ensuite précisé, « En France, j’adore Gazo ».

Cette déclaration n’a pas échappé à Gazo qui a réagi dans la foulée pour le remercier de la dédicace. « Civilisation mes chers » a-t-il commenté avec un émoji mains levées sur son compte Twitter en faisant référence au nom du prochain album d’Orelsan.

